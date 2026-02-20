Servet, şöhret, zengin ve yakışıklı eş, güzel çocuklar... Tarlada çalışırken keşfedilmişti: 60 yaşına bir yıldız olarak giriyor

Haberin Devamı

İşte Cindy Crawford'un başardığı da böyle bir şey.

1980'lerde, daha gencecik yaşında hızlı adımlarla tırmandı klasik deyimle o şöhret merdivenini. Moda dünyasının modern tarihine damgasını vuran birkaç isimden biri olmayı başardı.

Yıllar geçti... 20'li yaşlar geride kaldı. Derken 30'lar, 40'lar... Artık 50'li yaşlarının da sonuna geldi. Ama onun açısından bakıldığında artık evli, mutlu ve iki çocuklu olması dışında çok da değişen bir şey olmadı.

Hala moda dünyasının yıldızlarından biri. Üstelik de yerine kızı Kaia Gerber'i bile bıraktı. Moda dünyasında onun mirasını alan biri var yani.

O ARTIK 60 YAŞINDA... ÖNCE KENDİ KENDİNİ KUTLADI

Bir dönemin ünlü modeli Cindy Crawford, 20 Şubat itibarıyla artık 60 yaşına girdi. Bir başka deyişle hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. Bir dönem bitti, yeni bir dönem başladı.

Crawford da bu önemli gününü sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla önce kendisi kutladı.

30'lu yaşlarından başladı anlatmaya top model. "30'una girdiğinde kendisini yetişkin hissettiğini" söyledi.

"40'lı yaşlarının da kolay geçtiğini anlattı. Hatta o sırada anne olduğunu, bir yandan da çalıştığını" söyledi.

Ama 50'li yaşları onun için zordu söylediğine göre. Hatta 50 yaşına daha 2 yıl kala bu zorlanmayı hissettiğini de saklamadı.

Sonra da "50 yaşına girdiğimin ertesi günü baktım yine aynı benim" dedi.

Söylediğine göre 60'lar onun için çok da endişe yaratmıyor. "Geçmişi seviyorum, harika bir hayatım oldu. Hala her sabah meraklı biri olarak uyanıyorum. O zaman 60 yaşım kutlu olsun" diye sözlerini tamamladı.

1980'lerin ve 90'ların ünlü modellerinden Cindy Crawford, 20 Şubat'ta 60 yaşına giriyor.





Crawford, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarına girdiğinde neler hissettiğini samimi bir şekilde anlattı.





TARLADA ÇALIŞIRKEN KEŞFEDİLDİ

Aslına bakılırsa Cindy Crawford'un şöhrete ve tabii servete ulaşması da gösteri dünyasında görülen bazı örneklerden pek farklı değil.

Yıllardır moda dünyasının en parlak yıldızlarından biri Crawford ama hayatının ondan öncesi bambaşkaydı.

Birçok top model gibi Cindy Crawford'un da bir keşfedilme öyküsü var. Onun kaderini değiştirip bugünlere getiren gelişme, 1982 yılının yaz aylarında yaşandı.

Crawford, komşu bir çiftlikte çalışırken, yerel bir haber fotoğrafçısı tarafından fark edildi ve görüntülendi. Bir yıl sonra da adı daha sonra Elite Model Look olarak değiştirilen Look of the Year adlı modellik yarışmasına katıldı.

Bu yarışmanın ardından onu bugünlere taşıyacak olan kariyerine başladı.

BABASI MODELLİĞİN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORDU

Crawford, bundan birkaç yıl önce moda dünyasıyla ilgili bir belgesele konuk olduğunda da kendi hikayesini anlatmıştı.

The Supermodels (Süper Modeller) adlı bu belgesele katkıda bulunan Crawford, söylediğine göre aslında kendisi de modelliğin gerçek bir meslek olduğunu bilmiyormuş. Yaşadığı Illinois'in DeKalb adlı kasabasından bir dergiye nasıl gideceğini bile bilmediğini samimiyetle itiraf etti Crawford.

1980'lerde reklam filmlerinde kamera karşısına geçerek mesleğine adım atan Cindy Crawford, babasının da modellik mesleği hakkında çok fazla bilgisi olmadığını sözlerine ekledi.

"Babam modelliğin gerçek bir kariyer alanı olduğunu gerçekten anlamıyordu. Babama göre modellik, fuhuş yapmanın kod adıydı. Bu yüzden de ilk modellik randevuma annem ve babam benimle birlikte geldi."

ASLINDA HİÇ MODEL OLMAK GİBİ BİR HAYALİ YOKTU

Cindy Crawford, belgeselde modellik kariyeri konusunda bilinmeyen başka ayrıntılara da yer verdi. Söylediğine göre kendisi hiçbir zaman moda dünyasında bir kariyer yapmayı hayal etmemişti.

Ama tesadüfler onun bu mesleği seçmesini sağladı. Üstelik de kısa sürede büyük bir çıkış yakaladı ve mesleğinde zirveye çıktı.

Cindy Crawford, 1966 yılında ABD, Illinois'deki DeKalb'de dünyaya geldi. 1984 yılında liseyi bitirdikten sonra , Northwestern Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne girdi. Ama okula sadece bir yarı yıl devam etti.

16 yaşında modellik yapmaya başladı. 1986'da New York'a yerleşti. İşte ondan sonra da kariyerinde koşar adım ilerlemeye başladı. 1980'lerin sonunda TV dünyasına adım attı. 1995 yılında da ilk Sinema filmi Fair Game'de William Baldwin ile kamera karşısına geçti.





İLK EVLİLİĞİNİ RICHARD GERE İLE YAPTI: 1980'ler ve 90'ların en parlak modellerinden biri olan Crawford, ilk evliliğini yine o dönemde kariyerinin zirvesinde olan Richard Gere ile yaptı. 1991'de başlayan bu evlilik 1995'te sona erdi.





İKİNCİ EVLİLİĞİ, 1998'DEN BU YANA SÜRÜYOR: Crawford daha sonra 1998'de kendisi de eski bir model olan iş insanı Rande Gerber ile evlendi. Bu evlilikten dünyaya gelen çocukları Presley ve Kaia da moda dünyasında kariyer yapmaya başladı.





Çiftin, biri erkek diğeri kız iki tane çocuğu var: Kaia ve Presley. Her ikisi de modellik yapıyor. Ama Kaia, ağabeyinden bir adım önde kariyer olarak. Hatta annesinin, tahtını ona devrettiği bile konuşuluyor.









Crawford, 20 Şubat 1966'da ABD, Illinois'teki DeKalb'de dünyaya gözlerini açtı.