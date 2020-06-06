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Çınar’ın hayali gerçek oldu
Beynindeki tümör nedeniyle 9 Haziran’da ameliyat masasına yatacak olan 9 yaşındaki Çınar’ın en büyük hayali Hayko Cepkin’le tanışmaktı.
Haluk Levent devreye girdi, Cepkin minik hayranını evinde ziyaret etti.
Ünlü rock’çı, görüşme sonrası Haluk Levent’e Twitter’da teşekkür etti: “Çınar’dan söz aldık, tedavisi bitince çiftlikteki köpeklerimizi ve eşeğimiz Midas’ı görmeye gelecek. Vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.”
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