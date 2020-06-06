Çınar’ın hayali gerçek oldu

Haluk Levent devreye girdi, Cepkin minik hayranını evinde ziyaret etti.



Ünlü rock’çı, görüşme sonrası Haluk Levent’e Twitter’da teşekkür etti: “Çınar’dan söz aldık, tedavisi bitince çiftlikteki köpeklerimizi ve eşeğimiz Midas’ı görmeye gelecek. Vesile olduğunuz için teşekkür ederiz.”