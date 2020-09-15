Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cimilli İbo'nun gerçek adı

Müzisyen, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cimilli İbo 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Aslen Rize İkizdere Cimil Köyündendir. Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Çocukluğundan beri kemençe çalmayı, türkü söylemeyi çok sevdiği için sürekli evden kaçar, İzmir’deki veya İstanbul’daki akrabalarımın yanına giderdi. Bu yüzden okulu liseden terk etti.



Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo, lise eğitimini yarıda bıraktı. Cibilli İbo da ‘İnadım İnat’ adlı bir dizide rol aldı.

Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.