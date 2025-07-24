Çileli hayatından bir yaş daha gitti... Ağlarken yanında olmayanlar, iyi gününde yalnız bırakmadı

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Gündüz kuşağı programıyla yıldızlaşan Williams, önce kötü alışkanlıkların pençesine düştü... Sonrasında lef ödem ve en sonunda da demans teşhisiyle boğuşmak zorunda kaldı. Williams'ın parasını ve hayatını idare etmesi için bir vasi atandı.

Ünlü sunucu çok uzun süredir New York'ta kendisinin "lüks hapishane" ilgilerin ise "lüks bakımevi " diye tanımladığı bir bakımevinde kalıyor...

Ama ne parasının idaresi onun elinde ne de hayatının... Kendisine atanan vasiden kurtulmak için de dava açtı Williams.

YENİ YAŞINI GÜLEN YÜZÜYLE KUTLADI

Neredeyse bir buçuk yıldır herkesin ağlarken gördüğü ünlü sunucu bu kez ağız dolusu gülerken objektiflere takıldı. Williams, kaldığı bakımevinden izinli çıktı ve 61'inci doğum gününü kutladı geçtiğimiz cuma akşamı.

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Arkadaşlarının yalnız bırakmadığı Wendy Williams, yeni yaşına da bu kez gülerek girdi... Ama gecenin sonunda yeniden sadece bir yatak, bir pencere ve bir banyodan oluşan "lüks cezaevi" diye tanımladığı bakımevine geri döndü.

Williams, hayatını kona alan belgeselde 'Ne param kaldı ne dostum' diye ağlıyordu. Yeni yaşını kutladığı mutlu gününde ise etrafında arkadaşları vardı.

VESAYETTEN KURTULMAK İÇİN DAVA AÇTI

Wendy Williams, geçtiğimiz ay eski kocasıyla ilgili yaşadıklarıyla gündeme gelmişti. Williams, kendisi vesayet altından çıkmak için dava açtığını duyurmuştu zaten. Bunun üzerinden kısa bir süre geçmişti ki bu kez eski kocası Kevin Hunter da aynı nedenle dava açtı.

Boşandığı kocası Kevin Hunter da Wendy Williams'ın vesayet altından kurtulması için 250 bin dolarlık bir tazminat davası açtı.

Wendy Williams, eski kocası Kevin Hunter'ın, kendisinin bilgisi veya onayı olmadan, mahkeme tarafından atanan vesayetten kurtulması için kendisini de müdahil olarak göstererek 250 milyon dolarlık dava açtığını söyledi.

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Bütün bunlara hazırlıksız yakalandığını belirten ünlü sunucu, eski kocasını da "Bana sormadan adımı kullanıyor" diye eleştirdi.

TMZ adlı internetd sitesine konuşan Wendy Williams, kocasının açtığı bu dava hakkında hiçbir fikri olmadığını ve kendisinin o davayla bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

'HALA ŞEYTANİ İŞLERİNE DEVAM EDİYOR'

Eski kocasını "para avcısı" olarak tanımlayan Wendy Williams, "O her zaman böyle yapardı. Bu tür şeytani işler yapmaya devam ettiğini görmek güzel" diye sürdürdü sözlerini.

"Ben onun bu davanın bir parçası olmasını asla istemedim. Çünkü ondan sonsuza kadar boşandım" diyerek eski kocasına olan kızgınlığını ifade etti Wendy Williams.

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Williams'ın avukatı Joe Tacopina da onun bu sözlerini doğrulayarak "Bu davadan kesinlikle haberi yoktu. O da zaten bu durumdan hiç memnun değil" diye konuştu.

SON İKİ YILDIR HAYATI HABUSA DÖNDÜ

Gündüz kuşağının yıldız sunucusu olarak hafızalara kazınan Williams, son iki yıldır kelimenin tam anlamıyla bir "var olma" mücadelesi veriyor...

Kendisi aksini savunsa da sağlığı gitti, şimdi de neredeyse akıp giden sular gibi maddi kazanımları bitiyor.

Bir süredir frontotemporal demans hastalığıyla boğuşan Wendy Williams, geçtiğimiz ayın son günlerinde yaptığı bir sosyal medya paylaşımında da kendi banka hesabından ve kredi kartlarından izni olmadan binlerce doların çekildiğini anlattı.

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PARASININ İZİNSİZ ÇEKİLİP DOKTORA VERİLDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Williams, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda banka ekstrelerine de yer verdi.

Terapisti Dr Rami Kaminski'nin hesabına, kendisine danışılmadan önce 60 bin dolar sonra da 10 bin dolar aktarıldığını ileri sürdü.

Williams o paylaşımda doktoru Kaminski'nin mali danışmanı Lori Schiller'e 2022 yılının ocak ayında yazdığı ileri sürülen bir mektubu da paylaştı.

Söz konusu mektupta doktor, Williams'ın bir yıldan fazla süredir hastası olduğunu ve altı aydır da kendi kararlarını veremeyecek durumda olduğunu belirtiyor.

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ÖZEL BİR BAKIMEVİNDE KALIYOR: BENİ BURAYA HAPSETTİLER

Her fırsatta anlattığına göre Wendy Williams, bir süredir New York'ta özel bir bakımevinde kalıyor. Burası lüks bir yer ama kendi söylediğine göre orada bir hapishane hayatı yaşıyor.

Williams, telefonla bağlandığı bir radyo yayınında da parasının kontrolünün kendisinden alındığını ve vasi olarak tayin edilen kişiye aktarıldığını anlattı.

Kendisine harçlık gibi verilen paranın ise hiçbir şeye yetmediğinden şikayet etti Williams.

Geçtiğimiz ay da aslında demansa yakalanıp akli melekelerini yitirmediğini ispatlamak için çabalamaya başladı Wendy Williams.

Hatta bunun için kendisine yeni testler yapılmasını istedi. Bu testler yapıldı ancak sonuçları henüz açıklanmış değil.

DURUŞMADA İSTEMEDİĞİ SÖZLER DUYDU: SENİN KARİYERİN BİTTİ ARTIK

Bu arada Williams'ın kendisine tayin edilen vasiden kurtulmak için açtığı davanın duruşması da geçen ay yapıldı.

Bu davayı açarken kariyerine dönme umudu da vardı Williams'ın. Ama o duruşmada bu umudu da elinden gitti.

Hakim, Williams'ın işinin başına dönme konusundaki isteğini reddetti ve ona epey acımasız bir cümleyle seslendi: Seni kariyerin bitti artık!

Oysa yaşadığı hayattan bunalan Wendy Williams, aslında bir süredir hafızayla ilgili melekelerini yitirmediğini kanıtlamak için çaba harcıyordu...

Özellikle de kaldığı bakım merkezinden bazı TV ve radyo programlarına bağlanarak ne kadar zor bir hayat yaşadığını, bütün bunları hak etmediğini anlatıyordu.