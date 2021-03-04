Eski asistanı, yeni dostu: Onunla gezen şöhreti buluyor

KIZLAR EĞLENCEDE

Santa Monica'da bir gece kulübünde eğlenen grup çıkışta da kapıda bekleyen fotoğrafçı ordusu tarafından görüntülendi. Kylie Jenner, Villaroel ve Jenner'ın en yakın arkadaşı Anastasia Karanikolaou'nun da yer aldığı grup maskelerini de takıp kendilerini bekleyen araca bindi.

JENNER AİLESİYLE ÇALIŞIYORDU

Victoria Villaroel, bir süredir hem sosyal medyada da hem de gösteri dünyasında giderek daha fazla adını duyuruyor. 28 yaşındaki genç kadın, Kylie Jenner ile annesi Kris Jenner'ın sahibi olduğu Jenner Communications (Jenner İletişim) firmasında işe girdiği 2012 yılında tanıştı. Bir süre Kris Jenner ile çalışan Villaroel daha sonra Kylie Jenner'ın kozmetik markasına geçti ve onun özel asistanı olarak çalıştı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLMAK İÇİN İŞİ BIRAKTI

Fakat Victoria Villaroel'in başka bir hedefi vardı. Bir sosyal medya fenomeni olmak. Bunun için de geçen yıl işi bıraktı ve kendi sosyal medya sayfasına ağırlık vermeye başladı. Victoria Villaroel, her ne kadar Kylie Jenner ile çalışmayı bırakış olsa da onun yakın arkadaş grubu içindeki yerini koruyor.

MEKSİKA TATİLİNE ÇIKAN GRUPTAYDI

Victoria Villaroel, sadece Kylie Jenner'ın değil, bütün Kardashian- Jenner ailesinin görüştüğü kişilerden biri. Genç kadın, bu yılın başında Kylie ve Kendall Jenner ile birlikte Meksika tatiline çıkan grupta da yer alıyordu. Victoria Villaroel, Instagram fenomeni olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Bir buçuk milyon takipçisi bulunan genç kadın, çeşitli iç giyim, plaj giyimi ve kozmetik markalarının tanıtım yüzü olarak paylaşımlar yapıyor.

VENEZUELA'DA DOĞDU

Venezuela'da dünyaya gelen Victoria Villaroel, sonra ailesiyle birlikte Meksika, Trinidad and Tobago'da yaşadıktan sonra ABD, Texas'a geçti. Daha sonra da moda tasarımı ve pazarlaması eğitimi almak için Los Angeles'a gitti. Victoiria Villaroel, henüz öğrenciyken, 2012 yılında Kris Jenner'ın sahibi olduğu Jenner Communications'ta çalışmaya başladı. Orada da Kylie Jenner ile tanıştı. O dönemi de bir dergiye verdiği röportajda şöyle anlatmıştı genç kadın "Jenner Communications'a iş için başvurdum. Onlar da beni ofis yöneticisi olarak işe aldı."

KYLIE JENNER'IN ASİSTANIYDI

O dönemde yani Villaroel işe girdikten birkaç hafta sonra Kylie Jenner'ın bir asistana ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Villaroel de o dönemde Jenner'ın kozmetik şirketi için çalışmaya başladı. Villaroel, Jenner'ın seyahatlerini ve katılacağı etkinliklerin programını düzenlemekten sorumluydu. Daha sonra Kylie Jenner ile Victoria Villaroel arasında sıkı bir dostluk doğdu. Villaroel, kendi kariyerine odaklanmak için Jenner ile çalışmayı bıraksa da iki genç kadın dostluklarını sürdürdü.

KYLIE'NİN ARKADAŞLARI DA ÜNLÜ OLUYOR

Victoria Villaroel, Kylie Jenner'ın çevresinde yer aldıktan sonra herkes tarafından tanınan, ünlü olanlar arasında bulunuyor. Kylie Jenner'ın bir başka arkadaşı Anastasia Karanikolaou da hızlıca şöhrete ulaşan örneklerden biri.



