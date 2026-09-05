Ünlü oyuncu çiftlik hayatını öyle sevdi ki... Şehirle son bağını da kesiyor... Lüks villasını satışa çıkardı

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Özellikle son altı yıldır, imkanlarını oluşturan birçok ünlü tasını tarağını toplayıp, çiftlik kurup doğanın kollarında yaşamaya başladı.

Bunlardan biri de Amanda Seyfried…

40 yaşındaki oyuncu zaten uzun bir süredir kocası Thomas Sadoski ve iki çocuğuyla birlikte New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda bulunan çiftliğinde yaşıyor.

Ama mesleğini sürdürürken bir ayağını da Los Angeles'ta tutuyordu.

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Görünüşe göre Seyfried, artık büyük kent hayatıyla kalan son bağını da koparmaya hazır.

Ünlü oyuncu, Los Angeles'taki lüks villasını satışa çıkardı çünkü.



LÜKS EVİNİ ELDEN ÇIKARIYOR

Amanda Seyfried'ın bu satıştan elde etmeyi umduğu miktar ise 3.19 milyon dolar...

Amanda Seyfried, Hollywood Hills semtinde bulunan evini 2011 yılında meslektaşı Adam Brody'den 1.85 milyon dolara satın almıştı.

1919 yılında inşa edilen ve zaman içinde tadilatla modernleştirilen ev onun öncesinde de Limp Bizkit grubunun solisti Fred Durst'e aitti.

Aslına bakılırsa Seyfried'ın elden çıkarmaya karar verdiği evi her tür konforu barındırıyor. Ama oyuncu, öve öve bitiremediği çiftlik hayatından öyle memnun ki artık şehirde yaşamak istemiyor...

En azından şimdilik.

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DERTTEN, TASADAN UZAK BİR HAYAT KURDU

Diğer yandan Seyfried, doğanın kollarında yaşamayı istemekte hiç de haksız değil.

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Özel hayatını fazla gözler önünde yaşamayan hatta hamile kalıp anne olduğunu bile herkesin sonradan öğrendiği Seyfried'in hayatının merkezi de doğanın kollarında.

Üstelik hem büyük şehre çok yakın hem de dağlarda, kırsal bir bölgede. Ama yine de tam Seyfried'in istediği gibi Los Angeles'ın bütün o karmaşasından uzakta.

Tabii söz konusu olan bir Hollywood ünlüsü olduğundan öyle basit bir evde yaşadığını da düşünmeyin Seyfried ve ailesinin.

Çünkü her ne kadar büyük kentin kalabalığından uzakta olsa da evin dekorasyonu için de yenilenmesi için de büyük paralar harcadı ünlü oyuncu. Ciddi bir para harcayıp alıştığı lüksle donattı çiftlik eaini de Seyfried.

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HEM ANNE KUCAĞI, HEM DOĞANIN KUCAĞI

Şimdi Seyfried vi Sadoski'nin altı yaşındaki kızları Nina ile iki yaşındaki oğulları Thomas doğanın kollarında rahat bir şekilde oynayarak büyüyorlar.

Amanda Seyfried'in evinin kalbinde yani salonda da iki küçüğün oynaması için özel bir alan yaratılmış durumda,.

Güzel oyuncunun kocası, iki çocuğu ve annesiyle birlikte yaşadığı bu kırsal alandaki evde aynı zamanda Finn adlı köpeğiyle birlikte birçok hayvan da onlarla hayatı paylaşıyor.

Ayrıca birkaç tane tavuk, atlar ile Gus adında bir maymun da ailenin üyelerinden.

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