Çifte ihanetten yeni aşk doğdu... Birbirlerinin kollarında teselli buldular

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Sonuçta her ikisi de eşlerinden ayrıldı, birlikte yeni bir hayat kurdular.

Böyle durumlarda genellikle yuvalar dağıldıktan sonra eski eşler de kendi yollarına gider. Ama bu kez öyle olmadı.

Eşleri tarafından ihanete uğrayan kadın ile adam teselliyi birbirlerinde buldu. En sonunda onlar da birbirlerine aşık olup birliktelik yaşamaya başladı.

Böyle anlatınca öykü karmaşık gibi görünüyor. Ama aslında her şey çok net ve açık.

BİRBİRLERİNİ TESELLİ EDERKEN AŞKA DÜŞTÜLER

Bir zamanlar Good Morning America adlı programı birlikte sunan Amy Robach ile T.J Holmes'un kamera karşısındaki iş ortaklığı kısa sürede aşka dönüştü. Artık bunu bilmeyen kalmadı zaten.

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Önlerinde bir engel vardı... İkisi de başkalarıyla evliydi. Robach, ikinci eşi Andrew Shue yıllar önce bir yuva kurmuştu. Holmes da Marilee Fiebig ile evliydi.

Bu yüzden Robach ve Holmes yasak aşklarını uzun süre gizlemek zorunda kaldı. Yine de günün birinde hiç beklemedikleri bir arda gerçek ortaya çıktı. İkisinin de evlilikleri bitti, yeni hayatlarını birlikte kurdular.

Peki onların ihanet edip boşandıkları eşlerine ne oldu dersiniz?

Onlar da birbirlerini teselli ederken aniden aşka düştüler. İşin ilginç yanı bu durum da aylar sonra ortaya çıktı.

Shue ile Fiebig'in aşk yaşadığı geçen yılın aralık ayında gözler önüne serildi. Ama o dönemde bu ilişkinin en az dört aylık bir geçmişi olduğu da anlaşıldı.

KISACIK AYRILIK İÇİN UZUN UZUN VEDALAŞTILAR

Amy Robach'ın eski kocası Andrew Shue ile T,. J Holmes'un boşandığı karısı Marilee Fiebig geçtiğimiz hafta New York'ta objektiflere takıldı.

Ortaya çıkan görüntülere bakılırsa birbirlerini teselli ederken aşık olan çiftin cephesinde işler yolunda gidiyor. Tıpkı birbirleri uğruna onları bırakan eski eşlerinin olduğu gibi.

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57 yaşındaki Andrew Shue ile 46 yaşındaki Marilee Fiebig, belli ki birbirerinden kısa süreliğine ayrılıyordu. Ama yine de vedalaşma sırasında sarmaş dolaş olup uzun süre de öyle kaldılar.

Kısa süre için ayrılıyor olmalarına rağmen birbirlerine bu kadar uzun süre sarılıp öpücüklere boğmaları, çiftin aşkının zirve yaptığı yorumlarına neden oldu.

ONLAR DA AŞKLARINI UZUN SÜRE GİZLEMİŞ

Yasak aşk kurbanı çiftin ilişkisi geçen yılın aralık ayında ortaya çıktı. Ama daha öncesinde haklarında birçok söylenti de yayıldı.

O dönemde onlar hakkında konuşan kaynaklar "İkisi de evliliklerinin bitme şeklinden dolayı üzgün ve kalbi kırık durumda. Fakat aralarındaki dostluk başka bir yere gidiyor" diyerek sanki bu ilişkinin gelişini haber vermişti.

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Amy Robach, Andrew Shue ile evliydi. (sağda) TJ Holmes'un da Marilee Fiebig ile bir evliliği vardı. Fakat iki program sunucusu birbirine aşık olunca iki yuva da yıkıldı. Sonuç olarak eski eşleri de birbirleriyle aşk yaşamaya başladı.



Artık Amy Robach ile TJ Holmes, yasak aşk olarak başlayan ilişkilerini gönül rahatlığıyla yaşıyor.





BÖYLE BİR OLAY YILLAR ÖNCE DE YAŞANDI... BÜYÜK SKANDAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Aslına bakılırsa bilenler bilir... Ünlüler dünyasında böyle bir durum ilk kez görülmüyor. Bundan yıllar önce de ünlü şarkıcı Shania Twain'in yuvası benzer bir biçimde yıkılmıştı. Aile dostlarının karısı kendi kocasıyla aşk yaşamaya başlayınca Twain ile kocası boşandı. Ünlü şarkıcı da daha sonra kocasını elinden alan kadın arkadaşının eski kocasıyla axk yaşamaya başladı. Hatta ikili evlendi... Üstelik bu evlilik hala sürüyor...