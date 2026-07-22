Çifte ihanetten müthiş bir evlilik doğdu... İki yuvayı yıktılar ama kendi yuvaları da oldu... Aşkınız içimizi ısıtıyor

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Belki de onlara aslında neye ihtiyaç olduğunu öğretip yanlış bir ilişkiyi ömür boyu sürdürmenin de önüne geçer.

İşte bir zamanlar, bir değil iki yuvanın birden yıkılmasına neden olan LeeAnn Rimes ve Eddie Cibrian aşkı da bunlara bir örnek.

2008 yılında birlikte çalıştıkları Northern Lights adlı filmin setinde tanıştıklarında Rimes, Dean Sheremet ile evliydi... Eddie Cibrian da Brandi Glanville ile.

Ama işte aşk bu...



LeeAnn ile Eddie birbirlerine daha ilk bakışta öyle bir vuruldular ki evlilikleri bile onlara engel olamadı.



Döneminde büyük skandal yaratan bu aşktan gösteri dünyasında örneğine az rastlanacak şekilde mutlu bir evlilik doğdu.

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LeeAnn Rimes ise Eddie Cibrian, evliliklerinde 15 yılı geride bıraktılar bile. Bir süre önce ne olduğunu açıklamadıkları bir "ailevi mesele" yüzünden tatsız bir dönem geçiren ünlü çift, sonra bunu da geride bıraktı.

Şimdi bunca gündemde olmalarının nedeni ise birlikte çıktıkları uzun bir yolculuk.

Rimes ise Cibrian, bir süredir California'dan Nashville'e uzanan bir yolculuktalar. Üstelik bunu da otoyolda yapıyorlar. Yani uçağa atlayıp hızlıca bir noktadan diğerine gitmiyorlar.



İşte LeeAnn Rimes da bu yolculukta çekilen fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Hatta yaşadıklarını da uzun uzun anlatıyor yıldız.

Bu kareler arasında en çok ilgi çekeni de Rimes ile Cibrian'ın bir açıkhava jakuzisinde güneşin batışını seyrettikleri kare oldu.

Arka plandan çekilen o karedeç LeeAnn, kocası Eddie'nin omuzuna yaşlanmış olarak görünüyor. Eddie de karısına sevgiyle sarılmış durumda.

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İşte ünlü çiftin yol maceralarını paylaştıkları bu kare takipçilerinden de büyük beğeni topladı. Birçok kişi "İşte bu poz içimizi ısıttı" yorumunu yaptı.

LeeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, skandalla başlayan aşklarını mutlu bir evliliğe taşıyarak haklarında ortaya atılan "Bu ilişki uzun sürmez" yorumlarını da boşa çıkarmış oldu.

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Oysa bundan yıllar önce LeaAnn Rimes ile Eddie Cibrian, birlikte rol aldıkları Northern Lights filminin setinde resmen "birbirlerine kapıldılar.."

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı.



Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.



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Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler.



Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

Ama her ne olursa olsun Rimes ile Cibrian'ın aşkı her geçen gün giderek güçlendi.