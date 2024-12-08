Çifte ihanetten doğan aşk… Eşleri tarafından aldatıldılar sonra da sevgili oldular!

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ABD televizyonlarının en çok izlenen sabah programı Good Morning America’yı yıllarca birlikte sunan ünlü sunucular Amy Robach ve T.J. Holmes büyük bir skandala yol açan ve ikisinin de kovulmasıyla sonuçlanan yasak aşkın çok konuşulan kahramanı olmuşlardı.

YASAK AŞK SKANDALI AYLARCA KONUŞULMUŞTU

Uzun süre kaçamak görüşen, gizlice buluşmaları sırasında yakalanan ancak yaşadıkları ilişkiyi reddeden ünlü isimler bir süre sonra artık durumu inkar edecek halleri kalmayınca aşklarını ilan ettiler ve 2 yıldır da büyük bir aşk yaşıyorlar.

Ekranların sevilen sunucuları Amy Robach ve T.J. Holmes ikisi de evliyken yasak aşk yaşamaya başladıkları ortaya çıkınca çalıştıkları kanaldan kovulmuştu

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Bu ilişkinin böylesine olay olmasının sebebi Amy Robach’ın da T.J. Holmes’un da aşk yaşamaya başladıklarında başkalarıyla evli olmasıydı. İkili sürekli olarak aslında evliliklerinin çoktan bittiğini söylese de aldatılan eşleri bu konuda başka türlü konuşuyordu.

Bu çok konuşulan skandal ilişki hiç beklenmedik şekilde yeni bir aşkın doğmasına yol açtı. Amy Robach ve T.J. Holmes’un aldatılan eşleri bu ihanetin üzüntüsünü atlatmaya çalışırken teselliyi birbirlerinde buldular.

ALDATILAN EŞLER SEVGİLİ OLDU!

Ve tıpkı eşleri gibi onlar da bir süre sonra sevgili oldular!

Bu filmleri aratmayacak çifte ihanetten doğan aşk geçtiğimiz gece deyim yerindeyse resmiyet kazandı. Bir yıldan biraz fazladır birlikte olan Andrew Shue ve Marilee Fiebig boşandıktan sonra kırmızı halıda ilk kez bir çift olarak boy gösterdi.

Andrew Shue ve Marilee Fiebig kırmızı halıda ilk pozlarını vererek ilişkilerini resmileştirdi

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Yaklaşık bir yıllık flörtün ardından Andrew Shue ve Marilee Fiebig ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı. Çift, birkaç gün önce New York'taki Hall Des Lumieres'de düzenlenen 2024 Grassroots Soccer Dünya AIDS Günü Galası'na el ele katılarak kırmızı halıda ilk kez boy gösterdi.

"AŞKIMIZI DÜNYA ALEM BİLSİN"

57 yaşındaki Shue, gri ince çizgili gömlekli siyah bir takım elbise giyerken, 47 yaşındaki Fiebig saten siyah bir elbise giydi. Fiebig birlikte çekilmiş fotoğraflarını Instagram'da da paylaştı.

Andrew Shue ve Marilee Fiebig aslında eşleri iş arkadaşı olduğu için uzun yıllardır tanışıyorlardı. Ancak aldatılmak onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Ve bir yıl önce de dertleşip yaşadıklarını birbirleriyle paylaşırken aralarında bir aşk doğdu.

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Ancak 2022 yılında Robach ve Holmes'un bir ilişki yaşadığının ortaya çıkmasının ardından Shue, Fiebig ile bir aşk yaşamaya başladı.

Taze aşıklar birkaç kez paparazzilere yakalansa da ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan kaçınıyor

"DURUM GİDEREK CİDDİLEŞİYOR"

“Bu başka bir şeye dönüştü ve değerleri üzerinden birbirlerine bağlandılar” diyen kaynaklar Shue ve Fiebig'in ilişkisi hakkında, “Artık ilişkiden daha büyük bir şey. Durum giderek ciddileşiyor” sözleriyle ikilinin aşkının artık başka bir boyut kazandığını söylüyor.

Sürpriz aşıkların sadakatsiz eşleri Amy Robach ve T.J. Holmes kamuoyunda gözden düşmeleri hakkında bir podcast yayınladı ve eski eşleriyle evliyken uygunsuz bir davranışta bulunmadıklarını savundular.

Amy Robach ve T.J. Holmes daha ikisi de evliyken başlayan ilişkilerini bir süre sakladıktan sonra sürekli aşk pozları vermeye başlamıştı

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Andrew Shue ve Marilee Fiebig ise birkaç kez paparazzilere yakalanmaları dışında bu kırmızı halı çıkışı haricinde ilişkilerini gözler önünde yaşamaktan kaçındılar.