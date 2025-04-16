Bir de 'Yuva yıkanın olmaz' derlerdi... Kendi doğurmadı ama üvey oğlunu bağrına bastı

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Bunun örneklerinden birini de gösteri dünyasından ünlü bir çift sergiliyor. Bu ünlü çift, birlikte kamera karşısına geçtikleri filmin setinde tanıştı.

O sırada her ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama aşk bu! Geldiği zaman insanın gözünü kör eder. Önce set arkadaşı olarak başlayan ilişkileri önleyemedikleri bir aşka dönüştü. Tabii bu durum ilk duyulduğunda bir tür skandal oldu.

Ama onlar yine de kalplerine söz geçiremediler. Bu hikaye mutlu bitti, sonunda evlendiler

Belki gösteri dünyasıyla çok "sıkı fıkı" değilseniz bu çifti tanımıyor olabilirsiniz. Ama bu alanın meraklıları onları da aşk öykülerini de çok yakından biliyor.

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ÜVEY OĞLUNUN YENİ YAŞINI KUTLADI

Bugüne kadar uzunan öykülerini kısaca anlattığımız çift, oyuncu ve şarkıcı LeAnn Rimes ile oyuncu Eddie Cibrian.

2011 yılından bu yana evli olan ünlü çift o dönemde skandalla başlayan ilişkilerini mutlu bir yuvaya dönüştürdü. Kimsenin fazla uzun ömür biçmediği birliktelikleri de gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Bunun son örneklerinden birini de LeAnn Rimes sergiledi.

Rimes, belli ki bütün olup bitenlere rağmen kendini üvey çocuklarına sevdirmiş hatta kendisi de onları sevmiş ki üvey oğlunun doğum gününü herkesin gözü önünde kutladı.

Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Rimes, kocasının eski karısından dünyaya gelen oğlu Jack Cibrian'ın 18'inci yaşı için bir paylaşım yaptı.

Yıllar önce birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaşan Rimes "Bu küçük adamın 18 yaşına girdiğine inanamıyorum. Senin inanılmaz yakışıklı,eğlenceli, akıllı , kibar bir genç adama dönüşmeni izlemek ne güzel bir hediyeydi. Senin üvey annen olduğum için onur duyuyorum. Yıllar önce beni kalbine aldığın için teşekkürler" diye yazdı.

Rimes üvey oğlunun yeni yaşını sosyal medyadan kutladı.

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İLİŞKİLERİ OLAYLI BAŞLADI

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian, şimdi gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor. Ama onların ilişkisi 2000'lerin ilk yarısında olaylı bir şekilde başlamıştı.

Rimes ve Cibrian, 2008 yılında birlikte rol aldıkları Northern Lights adlı yapımın setinde tanıştılar. O sırada Rimes, Dean Sheremet ile Cibrian da Brandi Glanville ile evliydi.

Ama LeAnn ve Eddie, o sette karşı karşıya geldikleri ilk anda "birbirlerine doğru aktılar" kelimenin tam anlamıyla.

Elbette ortada başkalarıyla sürdürdükleri evlilikleri olduğu için LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın ilişkisi ilk duyulduğunda bir tür skandal yarattı. Onlar başlarda aralarındaki ilişkiyi yalanlasalar da sonradan kabul ettiler.

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MUTLU SONA ULAŞTILAR

Sette tanışmalarından bir yıl sonra eşlerinden boşanıp bu kez ilişkilerini açık açık yaşamaya başladılar. Sonunda 2011 yılının nisan ayında da "ölüm onları ayırıncaya kadar" hayatlarını birleştirdiler. Yani evlendiler.

Aslında hem ilişkilerinin hem de evliliklerinin ilk dönemlerinde başka ilişkiler üzerine yeni bir yuva kurdukları için magazin gazetelerinin eleştiri oklarını üzerlerine çektiler ve bu yüzden bazı duygusal dalgalanmalar yaşadılar. Sonradan bunları da büyük bir açık yüreklilikle itiraf ettiler zaten.

Yine de etraflarında olup bitenler onların evliliğini yıkmadı ve 2021'de büyük yıl dönümünü yani 10'uncu yılı kutladılar.

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SENARYODA YAZILI OLAN AŞK ONLAR İÇİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Özetlemek gerekirse, 2008 yılında rol aldıkları o yapımda LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian, birbirlerine aşık olan bir kadın ile erkeği canlandırıyordu.

Senaryo gereği "yazılan" bu aşk onlar için gerçeğe dönüştü. Şimdi 12 yıllık evli bir çift olarak hayatlarını mutlu bir şekilde sürdürüyorlar.

Bu arada hatırlatalım...Cibrian'ın kendisi de bir TV yıldızı olan eski eşi Brandi Glanville'den şu anda 20 yaşında olan Mason Edward ve 16 yaşında olan Jake Austin adında bir oğlu bulunuyor.

LeAnn Rimes ve Eddie Cibrian'ın evliliklerinde ise çocuk sahibi olmadılar.

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Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet (solda) ile evliydi... Eddie Cibrian ise Brandi Glanville ile. Ama sette birbirlerine aşık olduktan sonra eşleriyle yollarını ayırdı ikisi de.