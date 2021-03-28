MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇiçekçilere 80 lira bahşiş
GeriMagazin Çiçekçilere 80 lira bahşiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 28.03.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Çiçekçilere 80 lira bahşiş

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Çiçekçilere 80 lira bahşiş

BEREN Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki gün Bebek’teki sahil trafiğinde hareket halindeki araçlarının içinde görüntülendi.

Araba içinde gazetecilerle sohbet eden çift, “Uzun zaman sonra dışarıya çıktık. Sahil turu atıp deniz havası almak istedik” dedi.

Çiçekçilere 80 lira bahşiş

Trafik sıkışınca çiftin etrafını bir anda çiçek satıcıları sardı. Aracın üzerine çiçek bırakıp camlara da gül yaprakları atan çiçek satıcıları, Doğulu’nun şarkılarını söylemeye başladı. Beren Saat ise aniden olanlar karşısında kahkahalar attı. Ünlü şarkıcı da çiçekçilere 80 lira bahşiş vermeyi ihmal etmedi. 

Çiçekçilere 80 lira bahşiş
Albüm çıkarmaya hazırlanan Beren Saat dün stüdyodan ilk kez fotoğraf paylaştı.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi