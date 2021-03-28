Araba içinde gazetecilerle sohbet eden çift, “Uzun zaman sonra dışarıya çıktık. Sahil turu atıp deniz havası almak istedik” dedi.

Trafik sıkışınca çiftin etrafını bir anda çiçek satıcıları sardı. Aracın üzerine çiçek bırakıp camlara da gül yaprakları atan çiçek satıcıları, Doğulu’nun şarkılarını söylemeye başladı. Beren Saat ise aniden olanlar karşısında kahkahalar attı. Ünlü şarkıcı da çiçekçilere 80 lira bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

Albüm çıkarmaya hazırlanan Beren Saat dün stüdyodan ilk kez fotoğraf paylaştı.

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Bitcoin ve Ethereum ne kadar?