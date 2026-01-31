Ünlü televizyoncu evlendi: Biraz buruk da olsa mutluluğa 'evet' dediler!

Haberin Devamı

52 yaşında hayata veda eden Reeve ile yine genç yaşında bu dünyadan göçüp giden şarkıcı Dana Reeve'in oğlu olan televizyon gazetecisi Will Reeve, hayatını Amanda Dubin ile birleştirdi.

2024 yılında nişanlanan çiftin düğünü Miami'de gerçekleşti.

ABD'de yayın yapan ABC kanalında çalışan Will Reeve ile Amanda Dubin'in düğün töreni Rubell Müzesi'nde yapıldı.

Reeve ikisi de artık hayatta olmayan babası Christopher Reeve ile annesi Dana Reeve'i de onurlandırdı düğününde.

Will, babasına ait olan ve onun adıyla soyadının baş harflerini taşıyan altın kol düğmelerini taktı. Bir zamanlar annesinin kullandığı broşu da eksik etmedi aksesuar olarak. Böylece her ne kadar artık hayatta olmasalar da Christopher Reeve ile Dana Reeve de onunla birlikteymiş gibi hissetti.

Çok genç yaşta hem annesini hem babasını kaybeden Will Reeve'i mutlu gününde akrabalarının yanı sıra iş arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Babası Christopher'ı henüz 12 yaşındayken kaybeden Will, bunun üzerinden sadece bir buçuk yıl geçtikten sonra da bu kez annesini sonsuzluğa uğurlamıştı.

Düğününde Reeve'in çalıştığı Good Morning America programındami iş arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Her ne kadar anne ve babası bu önemli gününde yanında bulunamadığı için yüreği buruk olsa da Will Reeve sevdiğine kavuşmanın mutluluğunu da yüzündeki gülümsemeye taşıdı.

Will Reeve yaptığı sosyal medya paylaşımında düğünü 'büyülü' diye tanımladı.

Düğün günü karısı Amanda Dubin ile çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı Reeve. Yanına da "Biz evlendik ve her şey büyülüydü" diye yazdı.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Will Reeve'in babası Christopher Reeve, Superman ile ünlendikten sonra bir kaza geçirdi ve hayatı değişti. At binerken düşen Reeve, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

Yıllarca o şekilde yaşadıktan sonra da 2004 yılında henüz 52 yaşındayken hayata veda etti.

Döneminin tanınmış şarkıcılarından biri olan karısı Dana ise onun ölümünden 17 ay sonra öldü... O da hayata veda ettiğinde 44 yaşındaydı.

Christopher Reeve'in Will dışında Gae Exton ile yaptığı ilk evliliğinden biri kız diğeri erkek iki çocuğu daha bulunuyordu.

Christopher Reeve, Superman olarak birkaç neslin hafızasında yer etti.





At binerken düşen Reeve'in boyundan aşağısı felç kaldı. Oyuncu, henüz 52 yaşındayken hayata veda etti.