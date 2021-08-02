Christine Haydar (Haydar Paşa'nın gelini) kimdir? Ajda Pekkan'a benzerliğiyle çok konuşulmuştu

Christine Haydar, 1947 doğumlu Fransız oyuncu, şarkıcı ve model. 1980'lerin başında Türkiye'ye gelip Türkçe şarkı söyleyen, Cüneyt Arkın'la Sarışın Tehlike isimli filmde oynayan Christine Haydar, Haydar Paşa'nın gelini olarak lanse edilmişti. Christine Haydar, Gönül Yazar ve Ajda Pekkan‘a benzerliği ile kısa zamanda magazin gündeminde yer etti. Christine Haydar yıllar sonra “Simone” ve “Rendez-vous Allee des Brouillards” isimli 2 kitap ve “Fatih et le Genie” isimli bir çocuk romanı yazdı.

2000 yılında “Simone”‘yi tanıtmak için Türkiye’ye gelen Haydar, Taksim’deki Fransız Başkonsolosluğu’nun tiyatro ve sinema salonunda sahnelenecek “Aşk Mektupları”nın oyuncu kadrosunda yer aldı.

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