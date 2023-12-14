'Ya eski kocamın parasına göz koyarlarsa'.... Tabii ki yeni sevgili bulacak ama böyle beline sarılmasaydı iyiydi

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Onların boşanmasını yüksek bütçeli bir sinema filmini izler gibi izleyen milyonları şaşırtarak bu toz ve duman bir anda duruldu.

Herkes işlerin daha fazla kızışmasını beklerken aniden boşanma anlaşmasına imzalarını attılar ve evlilikleri resmen bitti.

18 yıllık, üç çocuklu evlilik bitti bitmesine ama durgun suya atılan taş gibi yarattığı dalgalar hala bitmedi.

Bundan sonraki hayatlarıyla ilgili gelişmeler de tıpkı olaylı boşanma davası gibi takip ediliyor şimdi. Üstelik aralarından biri yeni bir sevgili bulduğu iddiasıyla gündeme gelince spot ışıkları yine bu eski çiftin üzerine çevrildi.

BU KADARI DA ARKADAŞ OLAMAZ ARTIK

Bildiniz tabii ki, Kevin Costner ile eski eşi Christine Baumgartner'dan söz ediyoruz şu anda. Eski çift, 2004 yılında başlayan evliliklerini bu yıl resmen bitirdi.

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Artık aralarında alacak- verecek işi de kalmadı. Hesap defterleri kapandı ve ikisi de kendi yollarında yürümeye başladı.

İşte bu sırada 68 yaşındaki Kevin Costner, yeni bir aşk iddiasıyla gündemin ilk sıralarına çıktı. İleri sürülenlere göre oyuncu, iş insanı Richard Bronson'ın sahibi olduğu Necker Adası'nda düzenlenen yardım amaçlı tenis turnuvasının kurucusu olan şarkıcı Jewel ile yeni bir aşka yelken açtı.

Hatta bu iddiayı kanıtlayacak bazı görüntüler de yayıldı bir süre önce. O görüntülerde Jewel, Kevin Costner'ın dizlerine oturmuş bir şekilde elinde mikrofonlü bir konuşma yaparken görülüyor.

Bu kadar samimiyet iki arkadaş arasında olamaz birçok kişiye göre. Bu görüntüler de Costner ile Jewel arasındaki aşkın kanıtı.

'KEŞKE BU KADAR AÇIK ETMESEYDİ'

Bu yeni gelişme üzerine tabii ki bütün gözler Costner'ın eski eşi Christine Baumgarner'e çevrildi. Kendisi direkt olarak konuşmasa da arkadaşları onun adına basına bazı açıklamalar yaptı.

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Bunlara göre Baumgartner, kendisinden boşanan eşinin kısa süre sonra yeni sevgili bulmasına şaşırmış değil.

Bu durum onun için sürpriz olmadı. Ama Baumgartner'ın bir yakın arkadaşının Express'e söylediğine göre Baumgartner şöyle düşünüyor: "Kevin bu kadar çabuk yeni sevgili bulabilir. Ama keşke Jewel'ın beline öyle sarılarak bu işi bu kadar açık bir şekilde gözler önüne sermeseydi!"

Yine arkadaşlarının anlattığına göre Christine Baumgartner, eski eşi Kevin Costner'ın kalp çarpıntılarını yeniden kazanması nedeniyle onun adına mutlu.

Ama yine de yıllarını birlikte geçirdiği, üç çocuğunun babası eski eşini bir başkasıyla bu kadar samimi görmek ona kendini çok da iyi hissettirmedi.

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ONUN PARASINA GÖZ KOYMALARINDAN KORKUYOR

Öte yandan yine Baumgartner'a yakın kaynakların belirttiğine göre Kevin Costner'ın eski eşinin maddiyatla ilgili bir endişesi vardı.

Yani kendisinden sonra Costner'ın hayatına girecek olan kadının ünlü oyuncunun servetine göz koymuş olmasından korkuyordu.

Ama söylenenlere göre kendisi de ünlü bir şarkıcı olan ve büyük bir serveti bulunan Jewel'ın böyle bir düşüncesi olmadığına inanıyor.

Ayrıca Baumgartner, eski eşinin hayatına girecek yeni kadının Costner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğuyla arasına girmesinden de endişe ediyordu.

Fakat Jewel'ın kendisinin de eski eşinden bir evlat sahibi olması nedeniyle böyle bir durum olmayacağı konusunda da içi rahatladı.