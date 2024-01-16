'Kocamı kimseyle aldatmadım' demişti... Şimdi o komşusuyla aşk yaşıyor!

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Costner ile Baumgartner'ın boşanma davası sürerken bütün bu 'para' konusunun dışında o dönemde çok ön plana çıkmayan başka bir iddia daha vardı.

Buna göre Baumgartner, kocasını hem Costner'ın arkadaşı hem de komşuları olan finansçı Josh Cononr ile aldatıyordu.

Hatta dava sürerken ikili, bir değil iki kez birlikte tatile çıktılar. Hatta bir tanık onları samimi bir şekilde gördüğünü bile ileri sürdü.

Christine Baumgartner, duruşmalar sırasında kocası Kevin Costner'ı, Josh Connor ile aldatıp aldatmadığı konusundaki soruya olumsuz yanıt vermişti.

Costner ise ısrarla "Karımın beni aldatmadığından emin değilim" diyerek sadakatsizliğe uğradığını ileri sürmüştü.

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KOCASINI ALDATTIĞI İLERİ SÜRÜLEN ADAMLA AŞK YAŞIYOR

Şimdi Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner ile ilgili yeni bir iddia var. Söylentilere göre Baumgartner, kocasını aldattığı ileri sürülen Josh Connor ile aşk yaşıyor. İşin açıkçası bu iddia People dergisine ait.

İleri sürülenlere göre bir zamanlar Kevin Costner'ın arkadaşı olan Josh Connor da boşanmış bir baba. Bu yüzden Baumgartner'ın hayatını yeniden kurmaya çalışırken neler hissettiğini çok iyi anlıyor.



People dergisine konuşan kaynaklara göre Baumgartner ile Connor, birkaç aydır flört ediyor.

Fakat bu durum Baumgartner'ın; evli olduğu sırada Costner'ı aldattığı anlamına da gelmiyor.

Aynı kaynak, Connor'ın bir zamanlar gerçekten de çiftin arkadaşı olduğunu, romantik ilişkinin boşanmadan sonra başladığını da söyledi.

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BOŞANMA DAVASINDA DA ADI GEÇTİ

Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın boşanma davası sırasında da Josh Connor'ın adı geçmişti.

O dönemde ileri sürülenlere göre Baumgartner, kocasının arkadaşı ve konmşusu olan Connor ile yıldızı aldatmıştı.



Fakat Baumgartner, duruşmalar sırasında bu iddiaları reddetti. Connor ile arkadaş olduklarını ve ondan 20 bin dolar borç aldığını ileri sürdü.



Bu paranın 10 bin dolarını annesine verdiğini belirten Baumkgartner "Çünkü Kevin anneme de maddi yardımda bulunuyordu. Fakat boşanma davası açılınca bu yardım kesildi. Ben de Çonnor'dan borç almak sorunda kaldım. Sonra paranın yarısına ihtiyacım kalmayınca 10 bin doları ona geri verdim" diyerek anlatmıştı.

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BİRLİKTE İKİ KEZ TATİLE ÇIKTILAR

Christine Baumgartner ile Josh Connor, boşanma davası sürerken yanlarında çocukları ve arkadaşlarının da bulunduğu bir tatilde objektiflere takılmıştı.

O dönemde de Baumgartner ile ilgili ihanet iddiaları artmıştı zaten. Hatta Costner de duruşmalar sırasında bunu ima etmişti.



Baumgartner da Connor ile arkadaş olduklarını belirtip iddiaları reddetmişti.

Geçen eylül ayında Baumgartner ile Connor'ı Hawai tatilinde birlikte gören bir tanık, İngiliz Daily Mail gazetesine konuşmuştu. Onun söylediğine göre ikili arkadaştan öte bir samimiyet içindeydi.

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ELİ CHRISTINE'iN BACAĞINDAYDI

Bu arada Christine Baumgartner ile Josh Connor'ın Hawai tatilinde birlikte gören bazı kişiler de magazin basınına konuştu.



Onların sözleri de şaibeli bulundu. Bir tanık ikiliyi nasıl gördüğünü şöyle anlattı: BD basınına konuşan bir tanık ikiliyi yan yana gördüğünü belirtip aralarındaki samimiyetten söz etti.



Adı açıklanmayan tanım şunları anlattı: " Masada karşılıklı oturuyorlardı. Sohbet edip gülüyorlardı. Christine karşısındaki yakışıklı adama telefonundaki bazı fotoğrafları gösteriyordu. Sonra adam kalkıp onun yanına oturdu. Aralarında özel bir ilişki olup olmadığını söylemek zor. Ama yakışıklı adam, elini Christine'in bacağına koyuyordu. Bu kesinlikle fiziksel bir etkileşimdi."