Ünlü şarkıcının havuz keyfi
Ünlü şarkıcı, nişanlısı ve küçük kızıyla çıktığı tatilde böyle görüntülendi.
TATİL KEYFİ
Müzik dünyasının ünlü yıldızı Christina Aguilera, nişanlısı Matthew Rutler ve altı yaşındaki kızı Rain ile Miami'de tatil keyfi yaparken görüntülendi. Derin dekolteli siyah bir mayo giyen Aguilera, kaldıkları villanın önündeki havuzda keyif yaptı.
ÇOCUK RUHLU ŞARKICI
Aguilera'nın mayosunun üzerine giydiği sırt kısmı Minnie Mouse desenli bornoz da dikkat çekti.
HAVUZDA AİLE KEYFİ
Christina Aguilera ve Matthew Ratler, minik Rain ile birlikte havuzda neşeli anlar geçirdi. Bir ara kızının saçlarını tarayan Aguilera'nın yüzünün yarısını kaplayan güneş gözlükleri de dikkatlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYA POZLARI
Aile, havuzda serinlerken bir yandan da soğuk bir şeyler içti. Hatta hem Aguilera hem de nişanlısı ellerinde bardaklarla birbirlerinin cep telefonlarına poz verdi.
İLK EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU OLDU
Christina Aguilera, ilk evliliğini Jason Bratman ile yaptı. 2005 ile 2011 arasında süren bu evlilikten çiftin, Max Liron adında bir oğlu oldu.
NİŞANLISINDAN DA BİR KIZI OLDU
Aguilera, daha sonra Matthew Ratler ile nişanlandı. Şarkıcının bu beraberlikten de Summer Rain adında bir kızı bulunuyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle