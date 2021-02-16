Ünlü şarkıcının havuz keyfi

TATİL KEYFİ

Müzik dünyasının ünlü yıldızı Christina Aguilera, nişanlısı Matthew Rutler ve altı yaşındaki kızı Rain ile Miami'de tatil keyfi yaparken görüntülendi. Derin dekolteli siyah bir mayo giyen Aguilera, kaldıkları villanın önündeki havuzda keyif yaptı.

ÇOCUK RUHLU ŞARKICI

Aguilera'nın mayosunun üzerine giydiği sırt kısmı Minnie Mouse desenli bornoz da dikkat çekti.

HAVUZDA AİLE KEYFİ

Christina Aguilera ve Matthew Ratler, minik Rain ile birlikte havuzda neşeli anlar geçirdi. Bir ara kızının saçlarını tarayan Aguilera'nın yüzünün yarısını kaplayan güneş gözlükleri de dikkatlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA POZLARI

Aile, havuzda serinlerken bir yandan da soğuk bir şeyler içti. Hatta hem Aguilera hem de nişanlısı ellerinde bardaklarla birbirlerinin cep telefonlarına poz verdi.

İLK EVLİLİĞİNDEN BİR OĞLU OLDU

Christina Aguilera, ilk evliliğini Jason Bratman ile yaptı. 2005 ile 2011 arasında süren bu evlilikten çiftin, Max Liron adında bir oğlu oldu.

NİŞANLISINDAN DA BİR KIZI OLDU

Aguilera, daha sonra Matthew Ratler ile nişanlandı. Şarkıcının bu beraberlikten de Summer Rain adında bir kızı bulunuyor.