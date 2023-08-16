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Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a tepki: Cevap vermeye Türkçem yetmiyor

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#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç#Fergus Hennessy
Chloe Loughnandan Serdar Ortaça tepki: Cevap vermeye Türkçem yetmiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 08:04

Eski eşi Serdar Ortaç’ın kendisiyle ilgili açıklamaları, Chloe Loughnan’ı sinirlendirdi: “Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor.”

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 İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 5 yıllık evliliğini 2019’da noktalayan Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir canlı yayın yaparak eski eşi hakkında sert sözler söylemişti: “Eski karıma tüm ipleri verdim, ne oldu, ağzıma s..tı.”

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ÇOK GÜZEL CEVAP VERİRDİM

Önceki gün sevgilisi Fergus Hennessy ile Nişanta-şı’nda görüntülenen Chloe Loughnan’a Serdar Ortaç’ın bu açıklaması soruldu. Ünlü manken şöyle konuştu: “Ben yorum yapmak istemiyorum. Herhalde özel hayatında sorun yaşıyor ki bunları söyledi. Benim Türkçem bu konuda ona cevap vermeye yetmiyor, yoksa çok güzel cevap verirdim. Sadece benim için değil, bütün kadınlar için sert sözler söylemiş.”

Chloe Loughnandan Serdar Ortaça tepki: Cevap vermeye Türkçem yetmiyor

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Seneye evleniyoruz

Fergus Hennessy ile nişanlandığını söyleyen Chloe Loughnan, “Seneye evleneceğiz. Düğünümüzü Avrupa’da yapmayı düşünüyoruz ama yüksek olasılıkla burada yaşarız. Seneye nişanlım da Türkçe öğrenmiş olur ve sorularınızı kendisi cevaplar” dedi.

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#Chloe Loughnan#Serdar Ortaç#Fergus Hennessy

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