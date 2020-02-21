Mehmet ÜSTÜNDAĞ
Haber Giriş: 21.02.2020 - 07:33,
Chloe Loughnan - Kaan Kalyon aşkı gizli kalmadı
Serdar Ortaç’ın Seçil Gür’le ilişki yaşamaya başlamasının ardından, Chloe Loughnan’ın yeni sevgilisi de ortaya çıktı.
Serdar Ortaç’la 5 yıllık evliliği kısa süre önce noktalanan İrlandalı manken Chloe Loughnan’ın işadamı Kaan Kalyon’la birlikte olduğu iddia ediliyordu.
İkili ilk kez önceki gün Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı gece kulübünde birlikte görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmadan sık sık öpüşen çift, mekandan sabaha karşı taksiyle ayrıldı.
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