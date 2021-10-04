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Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

#Charlotte Gainsbourg#Jane Birkin#Jane Birkin
Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

"Annemin yaş almaya yaklaşımı ilham verici. Umarım bende de böyle doğal halimle yaşlanacak cesaret vardır." Bu sözler, geçen yaz 50 yaşına giren ünlü oyuncuya ait...

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'50 YAŞINA GİRMEKTEN HOŞLANMADIM'
Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti. Bir dönemin efsane aşıkları olan Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un birlikteliğinden dünyaya gelen Charlotte, 50 yaşına gelmekten hoşlanmadığını ama bu konuda kendisi 74 yaşında olan annesi Birkin'in "50 yaşına gelmek güzel bir şey" diyerek güvence verdiğini anlattı.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

'ANNEM GİBİ ÇEKİMSER KALMAK İSTERİM'
Sunday Times'a röportaj veren Charlotte Gainsbourg, aslında yüzü dolgunlaştırmaya yarayan enjeksiyonlara tamamen karşı olmadığını söyleyerek "yine de bu konuda annesi Jane Birkin gibi çekimser kalmayı umduğunu" söyledi. Charlotte Gainsbourg "Annemi örnek alacağım için mutluyum. Yaşına sadık biri. Onun yaşını kabullenme ile ilgili yaklaşımı güzel ve çok anlamlı" dedi.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

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ÜNLÜ ÇİFTİN TEK KIZI
Charlotte Gainsbourg, ünlüler dünyasının ikonik aşıklarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un kızı. Bir dönemin en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin'in de gençlik yıllarında görüntüsüyle ilgili sorunları olmuştu.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

'YATARKEN YASTIĞIMIN ALTINA GÖZ KALEMİ KOYARDIM'
Birkin bunu kendisi bazı röportajlarında ve dergiler için yazdığı makalelerde ifade etti. Gençlik yıllarında görüntüsünü beğenmediğini, kendisini çekici bulmadığını belirten Jane Birkin bu yüzden bol bol makyaj yaptığını saklamadı. Birkin, yatarken bile, kocasının uyuduğu sırada uygulayabilmek için yastığının altına göz kalemini koyduğunu itiraf etti geçen yıl.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

O KLİP DÖNÜM NOKTASI OLDU
Jane Birkin kendi güzelliğini keşfetmesinin ise Serge Gainsbourg ile ilişkisi sırasında olduğunu anlattı yine bir röportajında. Birkin'in anlattığına göre 28 yaşındayken Gainsbourg'un 'Je t'aime moi non plus' şarkısının klibinde oynaması onun için bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Gainsbourg'un isteğiyle kamera karşısına makyajsız olarak geçen Jane Birkin, ancak ondan sonra kendisi gibi hissetmeye başladığını itiraf etti.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

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ANNESİ VE ABLASININ YANINDA KENDİNİ PASAKLI HİSSEDERMİŞ
Jane Birkin kendini bol makyaj ile oluşturduğu bir maskenin ardına gizleme fikrinin kaynağının ise güzel annesi ve ablası olduğunu Elle dergisi için kaleme aldığı bir makalede itiraf etmişti. Onların yanında kendini "pasaklı" hissettiğini belirten Birkin makyaj yaparak bu duygudan kurtulmaya çalıştığını ifade etti.

Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

AŞK 12 YILDA BİTTİ
Charlotte Gainsbourg'un annesi İngiliz yıldız Jane Birkin ile bir dönemin müzik dünyasına unutulmaz şarkılarıyla damgasını vuran babası Serge Gainsbourg, Slogan adlı filmin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. 1971 yılında Charlotte dünyaya geldi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

 

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#Charlotte Gainsbourg#Jane Birkin#Jane Birkin