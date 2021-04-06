Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt kimdir, kaç yaşında? Melodi Bozkurt değişimiyle gündemde

İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (43) ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları çok konuşulmuştu. Ceylan 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi bu evlilikten dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor.

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