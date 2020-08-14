Ceylan’ın ilk eşinden olan kızı Melodi Bozkurt kimdir? İşte Ceylan’ın evlilikleri ve çocukları hakkında bilgiler

Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan ya da tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Tuncelili'dir.



Babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye’ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanıdı.

Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

Evlilikleri :



1.eşi: 1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlendi. Bir sene sonra boşandı. Melodi (d.1992) adlı kızı vardır.

1995 yılında imam nikahı ile birlikte olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (d.1995) adında bir oğlu vardır.

2.eşi:2000 yılında İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlendi. Boşandı.

3.eşi: 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile evlendi. 2007 yılında boşandı.

4.eşi: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile yaptı. 19 Ekim 2012 tarihinde 4. Eşinden de boşandı.



MELODİ BOZKURT KİMDİR?



İlk sahne deneyimini 7 yaşındayken yaşayan ve sanat dünyasına çocuk yaşta girdiği için 'Küçük Ceylan' olarak adlandırılan türkücü Ceylan'ın (43) ilk evliliğinden olan kızı Melodi Bozkurt'un fotoğrafları çok konuşulmuştu. Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında dereceyle mezun oldu. Yurtdışında master eğitimi alan Bozkurt, profesyonel dans eğitimleri de görüyor.