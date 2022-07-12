Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yıllarda yeğenin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Avcı vefat etti. Acı haberi duyuran Alişan, ‘Allah sabırlar versin Ceylan’ım… Mekanı cennet olsun inşallah. Ceylan’ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum’’ mesajını paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, ablası Nalan Avcı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu:

YEĞENİNİ 25 YAŞINDA KAYBETTİ!

Abla acısıyla sarsılan Ceylan üç yıl önce de yeğeni Nazlıcan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

Haberin Devamı

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.