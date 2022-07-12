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Ceylan Avcı'nın ablası Nalan Avcı vefat etti!

#Ceylan Avcı#Nalan Avcı#Ceylan
Ceylan Avcının ablası Nalan Avcı vefat etti

Ünlü türkücü Ceylan Avcı ablası Nalan Avcı vefa etti. Ceylan’a destek arkadaşı Alişan’dan geldi.

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Geçtiğimiz yıllarda yeğenin vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Ceylan Avcı bu kez abla acısıyla sarsıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören Nalan Avcı vefat etti. Acı haberi duyuran Alişan, ‘Allah sabırlar versin Ceylan’ım… Mekanı cennet olsun inşallah. Ceylan’ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum’’ mesajını paylaştı.

SON YOLCULUĞUNA YARIN UĞURLANACAK

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ceylan, ablası Nalan Avcı'nın yarın son yolculuğuna uğurlanacağını duyurdu: 

Ceylan Avcının ablası Nalan Avcı vefat etti

YEĞENİNİ 25 YAŞINDA KAYBETTİ!

Abla acısıyla sarsılan Ceylan üç yıl önce de yeğeni Nazlıcan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşamıştı.

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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, 2018 yılının aralık ayında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nazlıcan Arkan 2019 yılında 25 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

 

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Analar varken çocuklar ölmemeli
#CEYLAN#NAZLICAN ARKAN
"Analar varken çocuklar ölmemeli"Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

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#Ceylan Avcı#Nalan Avcı#Ceylan

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