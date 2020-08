Ceylan Atınç kimdir, kimdir kaç yaşında?

1982 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ceylan Atınç, moda üzerine yaptığı çalışmaları ile biliniyor. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimleri Bölümü mezunu olan Ceylan Atınç, moda editörlüğü ile tanınıyor. Maria Claire dergisinde uzun zaman çalıştıktan sonra stil danışmanlığı görevini üstlendi. Dergilerle büyüyen Ceylan Atınç, üniversitede okurken dergilerde staj yaptı. Daha sonra bir Amerika’ya Amerika’da Berkeley’de Marketing eğitimi aldı, ardından London College of Fashion’da Styling for the Media eğitimi gördü. Bitirme projesi Victoria Secret sayesinde orada ilk defa styling yapma şansı yakaladı. İstanbul’a döndükten sonra kısa bir süre reklamcılık yaptı ancak ardından dergi kariyerine döndü. 11 yıllık kariyeri özel kurumlarla, şirketlerle, markalarla, reklam ajanslarıyla sürdürdüğü bazı projeleri var. Ceylan Atınç aynı zamanda Rüzgar adında 11 yaşında bir erkek çocuk annesi.