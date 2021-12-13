Ceyhun Fersoy'u darp ettiler! Ünlü oyuncu olayın perde arkasını anlattı

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Ceyhun Fersoy, önceki akşam eşi ve arkadaşlarıyla Cihangir'de bir mekana gitti. Ekip hesabı öderken masalar arası arbede yaşandı. Yüzüne darbe alan Ceyhun Fersoy'un kaşı açıldı ve dikiş atıldı.

Olayla ilgilerinin olmadığını söyleyen Fersoy, 'Olayın bizle alakası yoktu, tam hesabımızı ödedik dışarıya çıkarken bir arbede oldu. Eşim Begüm de bu durumdan etkilendi. Yaşanan kavgadan sonra eşimin de psikolojisi hiç iyi değil. Olay yargıya idrak etti çok üzgünüz. Bizi en çok etkileyen psikolojik durum oldu' ifadelerini kullandı.

“GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR”

Şahıslardan şikayetçi olan Fersoy, “Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır” dedi.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde rol alıyor.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

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Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunan dostlarına teşekkür etti:

“Çok çok teşekkür ederim mesajlarınızı aldım. Arayan soranlara da. Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.”