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Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'e saldırı anı kamerada!

#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Cihangir
Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kamerada

Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner'in bir mekânda darp edildiği görüntüler ortaya çıktı.

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Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, geçtiğimiz hafta Cihangir’de gittikleri bir eğlence mekânında darp edildiklerini iddia etmişti.

İkili, dün “Söylemezsem Olmaz” programında kavgaya dair yeni çıkan görüntüler hakkında konuştu.

Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kamerada



Öner, olay sonrası her gün kabûslarla uyandığını söyledi: “Oradaki bodyguardlar bizi dışarı çıkarmadı. Ceyhun, masanın üstüne çıkıp ‘Buradan çıkmak istiyoruz’ diye bağırdı. Bu bölümü ‘Ceyhun küfrediyor’ diye yansıtmaya çalışmaları alçakça. Vücudumda morluklar var, Ceyhun’un kaşı patladı. Polis abi bizi mekândan çıkardı ve hayatımızı kurtardı. Şikâyetçi olduk ve dava açıldı.”

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NE OLMUŞTU?

"Seksenler" dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy (39) eşi Begüm Öner ve arkadaşları Cihangir'de bir araya geldi.

Ekibin güzel başlayan gecesi tatsız bitti. Ceyhun-Begüm Fersoy ve arkadaşları mekanda bulunan başka bir grup tarafından darp edildi.

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Ceyhun Fersoy ve Begüm Önere saldırı anı kamerada

Kabus dolu geceyi anlatan Begüm Öner; 'Mekandan çıkarken başka bir grup arasında kavga çıktı. Biz de tam asansörün önündeydik, aşağı inecekken mekan yetkililer 'kimse dışarı çıkmaz' dedi. Ceyhun da 'bizim burada can güvenliğimiz yok' diye tepki gösterdi. Kavga edenlerden biri uçarak üzerimize atladı ve bizi yumruklamaya başladı. Ceyhun'un yüzü kanlar içinde kaldı. Psikolojik olarak çok kötüyüz' ifadelerini kullandı.

 

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#Ceyhun Fersoy#Begüm Öner#Cihangir

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