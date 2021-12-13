Ceyhun Fersoy sosyal medya hesabından darp edildiğini duyurdu!

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Ceyhun Fersoy, önceki akşam eşi ve arkadaşlarıyla gittiği Cihangir'deki bir mekanda darp edildiğini duyurdu. Çıkan kavgada yüzüne darbe alan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Dün darp edildim. Biraz sonra karakola gidip şikayetçi olacağım. Kaşım üstü 4 cm yarıldı ve dikildi. Göz altım morardı” ifadelerini kullandı.

“GEREĞİNİ AVUKATLARIM YAPACAKTIR”

Şahıslardan şikayetçi olan Fersoy, “Dün yaşanan tatsız olaydan sonra benim için olay kapanmıştır. Bundan sonra gereğini avukatlarım yapacaktır” dedi.

“BU İŞİN PSİKOLOJİSİ BAŞKA BİR ŞEYMİŞ”

Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu, kendisine destek olan herkese teşekkür etti. Fersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok çok teşekkür ederim mesajlarınızı aldım. Arayan soranlara da. Geri dönemediklerim kusura bakmasın. Yanımızda olduğunuzu bilmek çok güzel hissettiriyor ama bu işin psikolojisi başka bir şeymiş. Onu da en yakın zamanda atlatacağız. Geçti, gitti diyoruz; sağlıktan başka bir şey yok. Kendinize çok çok dikkat edin.”