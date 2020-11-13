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Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:25 | Son Güncelleme:

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model birincisi Ceyda Toyran oldu

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Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model birincisi Ceyda Toyran oldu
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Ceyda Toyran ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Miss & Mr Model Of Turkey 2020 finalinin ardından birinci olan isimler belli oldu. Chicago doğumlu Ceyda Toyran Miss Model seçildi. Peki, Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında?

Ceyda Toyran gündemde yer alan isimler arasında bulunuyor. Miss & Mr Model Of Turkey 2020 yarışmasının finali önceki akşam İstanbul’da yapıldı. Sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan’ın yaptığı yarışmada Ceyda Toyran Miss Model seçildi. Ceyda Toyran, 2004 ABD Chicago doğumlu.

CEYDA TOYRAN KİMDİR?

Miss Model yarışmasında birinci olan Ceyda Toyran, 2004 ABD Chicago doğumlu. 16 yaşındaki Toyran 1,83 boyunda.

Yarışmanın sunuculuğunu Yunus Günce ve Ece Begüm Yücetan’ın yaptı. Jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr.Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ve Ali Öner oturdu.

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