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Ali KESER
Haber Giriş: 18.05.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak yaz sezonunu Bodrum’da açtı. Ünlü çift önceki gün oğulları Okan Ali ile Gümbet’teki Caressa Otel’in plajında görüntülendi.

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak ve oğlu Okan Ali ile Bodrum’da tatil yapıyor. Ünlü çift önceki gün Caressa Otel’in plajında yakın dostları Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile bir araya geldi.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

Ünlü oyuncular, dostlarıyla oturup sohbet ederken oğulları Okan Ali, bakıcı gözetiminde plajda oyunlar oynadı.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

Bir ara sıcaktan bunalan Bülent Şakrak, kendisini iskeleden denize bıraktı. 

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak sezonu açtı

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