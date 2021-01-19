Ceyda Düvenci: Balköpüğüm genç kız oldu
Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci kızının genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurunca gündem oldu. Düvenci'nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine girdi.
Oyuncu Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa’nın genç kız olduğunu sosyal medyadan duyurdu:
Düvenci paylaşımına "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21“ notunu düştü.
Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımına bazı takipçileri “Bu kızınızın özeli paylaşmanız doğru değil" yorumundan bulunurken bazı takipçileri tebrik etti.
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