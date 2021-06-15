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Haber Giriş: 15.06.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Ceyda Düvenci aşka geldi, eşi Bülent Şakrak'a övgüler yağdırdı

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Ceyda Düvenci aşka geldi, eşi Bülent Şakrak'a övgüler yağdırdı

Ceyda Düvenci aynı dizide rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başlamış, çift 2015 yılında nikah masasına oturmuştu.

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan Ceyda Düvenci, eşi ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Aşka gelen Düvenci, romantik bir de mesaj yayınladı:

"Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle… Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat… Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın 💜 Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin…" 

Ceyda Düvenci aşka geldi, eşi Bülent Şakraka övgüler yağdırdı

Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümü kutlaması!‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı. Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci’ye yıl dönümü sürprizi yaptı.
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