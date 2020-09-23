Ceyda Ateş'ten 6.5 ay pozu

2013 yılında Buğra Toplusoy’un yaşadığı Miami’ye yerleşen, 2019 yılında da Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, Talia adını vereceği kızını kucağına almak için gün sayıyor. 6 buçuk aylık hamile olan oyuncu, verdiği pozları sosyal medyada yayınladı. Fotoğrafın altına “Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?” sorusunu yazan Ateş’e hayranlarından yorum yağdı.



HER ŞEY KONTROL ALTINDA

Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Ateş, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin “Bebekten dolayı setlere uzun bir süre uzak mı kalacaksınız?” sorusuna “Hayır. Doğumdan kısa bir süre sonra döneceğim setlere” şeklinde yanıt verdi. Ateş, “Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?” sorusu üzerine ise şöyle dedi: “Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Her şey kontrol altında.”





