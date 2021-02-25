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Ceyda Ateş, kızı Talia’nın yüzünü ilk kez gösterdi
2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenen Ceyda Ateş, 3 ay önce kızı Talia'yı kucağına almıştı. Ceyda Ateş, kızının yüzünü dün ilk kez gösterdi.
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy çifti, üç ay önce bebekleri Talia'yı kucaklarına aldı.
GÖKYÜZÜ GÖZLÜM
Üç ay önce ilk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talia'nın yüzünü gösterdi. Ceyda Ateş'in 'Gökyüzü gözlüm, İyi ki geldin bizim hayatımıza babasının minik kuşu Talia, bugün üç aylık oldum' notunu düştüğü gönderiye beğeni yağdı.