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Haber Giriş: 07.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme:

Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun

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Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun

Eşi Buğra Toplusoy ile Amerika’da yaşayan Ceyda Ateş, 5 aylık kızı Talia ile MAG dergisine konuk oldu.

Ateş, anne olduktan sonra kendini daha olgun ve güçlü hissettiğini söyledi.

Oyuncu, “Kızımla ufak bir sahnede veya kısa bir reklam filminde hatıra olsun diye oynamak isterim” dedi.

Ceyda Ateş: Annenizi el üstünde tutun

Oyuncu, Anneler Günü mesajını da paylaştı: “Tüm anneler evlatlarına ‘Anne olunca anlarsın’ der. Ben bu sözü anneliğimin ilk gününde anladım. Bunu okuyan herkese mesajım annelerinizi el üstünde tutun. Annelik gerçekten dünyanın hem en keyifli hem de en zor işiymiş.”

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Ceyda Ateş: İçimde sabah akşam mısırlar patlıyor'Hakan Gence'yle evden'in konuğu Ceyda Ateş... Bir ayağı ABD, Florida’da, bir ayağı Türkiye’de… Yaş aldıkça insanlara hayır demeyi öğrendiğini söylüyor, “Tüm dünya söyleyeceğim bir cümleyi duyacak olsa fark yaratın derdim” diyor. Hamileliğinin altıncı ayındaki Ateş, “Kızımız olacak. Doktor içinde kelebekler uçar gibi olacak, içinde pıtırtılar hissedeceksin demişti. Gerçekten içimde sürekli, sabah-akşam mısırlar patlıyor… Fiziğim bozulmasın diye kilo almayayım diye bir düşüncem hiç olmadı. Doktorumun kontrolündeyim.”
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