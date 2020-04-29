Çetin Altay'dan güldüren paylaşım: İşini yapmayan korksun!

Ünlü oyuncunun o videoda eşi Gamze Altay’ın yönelttiği “Karınızdan korkuyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıt güldürdü: “Kim? Ben? Sen benim gözüme bak bakayım, bende karıdan korkacak göz var mı? Yemeğimi yapmışım, ütümü yapmışım, çamaşırımı yıkamış asmışım, evimi temizlemişim, camları silmişim. Uşağıma bakıyorum. Ben niye korkayım karıdan? İşini yapmayan korksun.”