Çetin Altay: Onların arabası varsa benim de uçağım var!

8 aylık bebeği için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu, muhabirlerin Selin Ciğerci’nin park halindeki 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getirdi:



“Olabilir tabii, onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var.”

