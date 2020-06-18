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Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

Çetin Altay: Onların arabası varsa benim de uçağım var!

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Çetin Altay: Onların arabası varsa benim de uçağım var!
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Çetin Altay önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

8 aylık bebeği için alışveriş yaptığını söyleyen oyuncu, muhabirlerin Selin Ciğerci’nin park halindeki 4 milyon değerindeki aracını göstermesi üzerine şaşkınlığını esprili bir şekilde dile getirdi:

Çetin Altay: Onların arabası varsa benim de uçağım var

“Olabilir tabii, onlar buraya uçak da indirse inanırım. Röportajdan sonra sizi havalimanına götüreyim de benim uçağı göstereyim. Onların arabası varsa benim de uçağım var.” 
Çetin Altay: Onların arabası varsa benim de uçağım var

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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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