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Haber Giriş: 20.10.2020 - 09:16 | Son Güncelleme:

Çetin Altay: Ben göreve hazırım

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Çetin Altay: Ben göreve hazırım
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Çetin Altay, önceki gün Cihangir’de köpeği Romeo’yu gezdirirken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altay, SMA hastası çocukların yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekti: “SMA hastalığının artık herkes farkında oldu. Bu çocuklar 5 tane cihazla yaşıyor. İhtiyaçları olan ilaçların Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” SMA hastası çocukların tedavisi için büyük emek veren Bergüzar Korel’i de çabalarından dolayı tebrik eden Altay, “Bütün ünlüler bir araya gelip bu işe el atmalı. Ben buradayım ve göreve hazırım. Son nokta Bakanlık’ta” dedi.

Çetin Altay: Ben göreve hazırım


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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