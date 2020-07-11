Cesur yürekli kadınlar: Cesaretleriyle örnek oldular

ŞARKICI Sıla, 29 Ekim 2018’de kendisini darp ettiği iddiasıyla oyuncu Ahmet Kural hakkında basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açtı.



Sıla, “Kıskançlık krizine girdi. Bir anda üzerime saldırdı. Kafamı duvara vurdu. Böbreklerimi tekmeledi” dedi. Mahkeme Kural’ı, 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Kural’ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yapılan itirazı henüz karara bağlanmadı.



Sıla, şikâyetçi olurken şu sözleri paylaşmıştı: “Çok kolay değil sokağa çıkıp ‘Ben şiddete uğradım’ diye bağırmak. Susarsam diğer kadınlara haksızlık edeceğim.”



DARP FOTOĞRAFLARININ GÖRÜLMESİNİ İSTEMEDİM



Oyuncu Sermiyan Midyat da oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar’a fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 Mayıs 2020 tarihinde karakolluk oldu. Oyuncu hakkında, basit yaralama suçundan soruşturma başlatırken, davanın halen devam ettiği öğrenildi. Yaşar “Ben kadın olarak vücudumun o halini insanlara göstermeyi gururuma yediremedim” demişti.



Deniz Bulutsuz da 13 Haziran 2020 tarihinde Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia ederek şikâyette bulundu. Bulutsuz, “Hukuki haklarımı savunacağım” dedi.





ŞİDDETİN İZLERİ



DENİZ Bulutsuz, oyuncu Ozan Güven’in şiddet uyguladığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu ve İstanbul Aile Mahkemesi’nden korunma

talebinde bulunmuştu. Güven, aleyhine verilen 2 aylık uzaklaştırma kararına avukatı aracılığıyla itiraz etmişti. Mahkeme de verilen kararın olayla uyumlu

ve yasaya uygun olması nedeniyle Güven’in itirazını reddetmişti.



Bulutsuz, savcıya ifade verdikten sonra İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden darp raporu aldı. Adli Tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun

çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi.



Olaydan hemen sonra çekilen yeni fotoğraflar da soruşturma dosyasına girdi. Savcılık dosyasındaki fotoğraflarda gözü kan çanağına dönen Bulutsuz’un çenesindeki derin yara izi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morluklar ise şiddeti gözler önüne serdi.