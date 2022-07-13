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Çeşme'de sıcak dakikalar... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi!

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Mustafa Aksakallı
Çeşmede sıcak dakikalar... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi
Deniz BOY

Evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Çeşme’de tatil yapıyor.

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Çift önceki gün Yuzu Beach’te objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı. 

Çeşmede sıcak dakikalar... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi

Harçlıklar Demet’e

Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı’nın elini öptü, 100 dolar harçlık aldı

Aksakallı da Oğuzhan Koç’un elini öpüp 100 dolar aldı.

Çeşmede sıcak dakikalar... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi

Ünlü işletmeci, Koç’tan aldığı parayı da Özdemir’e verdi.

Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.

EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 28 Ağustos’ta evleneceğini ilk kez duyurdu…

 

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#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Mustafa Aksakallı

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