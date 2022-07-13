Çeşme'de sıcak dakikalar... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşka geldi!

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Çift önceki gün Yuzu Beach’te objektife yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren ikilinin şezlongda öpüştüğü anlar objektife böyle yansıdı.

Harçlıklar Demet’e

Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı’nın elini öptü, 100 dolar harçlık aldı

Aksakallı da Oğuzhan Koç’un elini öpüp 100 dolar aldı.

Ünlü işletmeci, Koç’tan aldığı parayı da Özdemir’e verdi.

Bayramlaşma faslından en kârlı çıkan, Demet Özdemir oldu.

EVLİLİK TARİHLERİ BELLİ OLDU

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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Magazin D Yaz programı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin 28 Ağustos’ta evleneceğini ilk kez duyurdu…