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Haber Giriş: 21.10.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Ceren Yılmaz: Güzelliğin dezavantajını yaşıyorum

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ceren Yılmaz: Güzelliğin dezavantajını yaşıyorum
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Ceren Yılmaz önceki gün Etiler’de Nusret Steak House’den çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, “güzellik başa bela” açıklaması hakkında da konuştu: “Güzelliğin bir tık dezavantajını yaşıyorum. İş yerinde bile sorun olabiliyor. Orada bir kadın sizi kıskanıp işinizi bozabiliyor. Bunu ‘ukalalık, güzelim hayat zor’ anlamında söylemiyorum. İş hayatında zorluk yaşadığım için söylüyorum.”

Ceren Yılmaz: Güzelliğin dezavantajını yaşıyorum


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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