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Ceren Yılmaz: Güzelliğin dezavantajını yaşıyorum
Ceren Yılmaz önceki gün Etiler’de Nusret Steak House’den çıkarken görüntülendi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, “güzellik başa bela” açıklaması hakkında da konuştu: “Güzelliğin bir tık dezavantajını yaşıyorum. İş yerinde bile sorun olabiliyor. Orada bir kadın sizi kıskanıp işinizi bozabiliyor. Bunu ‘ukalalık, güzelim hayat zor’ anlamında söylemiyorum. İş hayatında zorluk yaşadığım için söylüyorum.”
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