Ceren Yılmaz: Güzelliğin dezavantajını yaşıyorum

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, “güzellik başa bela” açıklaması hakkında da konuştu: “Güzelliğin bir tık dezavantajını yaşıyorum. İş yerinde bile sorun olabiliyor. Orada bir kadın sizi kıskanıp işinizi bozabiliyor. Bunu ‘ukalalık, güzelim hayat zor’ anlamında söylemiyorum. İş hayatında zorluk yaşadığım için söylüyorum.”





