MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCeren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı! İkinci kez anne oluyor
GeriMagazin Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı! İkinci kez anne oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:34 | Son Güncelleme:

Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı! İkinci kez anne oluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı! İkinci kez anne oluyor
Abone Olgoogle-news

Geçtiğimiz yıl 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran’dan şiddet gören Ceren Kaplakarslan ikinci kez anne olacak.

Kızı Tuva’yı ocak ayında kucağına alan Kaplakarslan, yeniden hamile. Babası Atilla Kaplakarslan’ın Instagram’da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan’ın 2 ay önce Temel Tankıran’la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı İkinci kez anne oluyor

NE OLMUŞTU

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle