Haber Giriş: 27.03.2020 - 07:00,
Ceren Kaplakarslan baba evine döndü
6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Kankıran’dan şiddet gören Ceren Kaplakarslan, zor günleri geride bıraktı.
Ocak ayında kızı Tuva’yı Amerika’da dünyaya getiren Kaplakarslan’a babası sahip çıktı. Atilla Kaplakarslan, geçen ay Türkiye’ye dönen kızı ve torununun kendisiyle yaşadığını belirtti ve ekledi: “Kızım, bebeğinin babasıyla görüşüyor. Torunum, babasının soyadını aldı. Zaman her şeyi gösterecek” dedi.
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