Ceren Hindistan'in eski eşiyle ilgili iddiaları kan dondurdu - Ümit Aslan kimdir?

Ümit Aslan 1983 yılında Van’da doğdu. Ailesi Van'da halı, kilim ve nakliye işleriyle uğraşıyordu. 16 yaşında ticaret hayatına başladı. 1999 yılında sonunda geldiği Antalya’da turizm yatırımlarına başlayan Ümit Aslan 2000 yılının başında Belek'te ilk halı mağazası açtı. Turizminin artan yükselişini gören Ümit Aslan Antalya/Kemer’de ilk tesiste spa işletmesini açtı. Kısa bir süre içinde bu sektörde hızla büyüdü ve 5 yıldızlı pek çok turistik tesiste spa işletmeciliğine devam etmekte. Turizm sektöründeki yatırımlarını genişleten Ümit Aslan, inşaat, otomotiv, tekstil, yatçılık ve otel işletmeciliği ile de sektörel büyümesini devam ettirdi.

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