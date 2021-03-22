Ceren Hindistan'in eski eşiyle ilgili iddiaları kan dondurdu - Ümit Aslan kimdir?
Ceren Hindistan'in eski eşiyle ilgili iddiaları kan dondurdu. Eski eşi Ümit Aslan ile davalık olan model ve oyuncu Ceren Hindistan, hamileyken şiddet gördüğünü iddia etti. Eşini kendisini defalarca kez aldattığını söyleyen oyuncu, "En yakın arkadaşımla aldattı. Her defasında da dayak yedim. Yerlerde sürüklendim. Beni eve kapattılar kimliğimi ve telefonumu alarak karakola gitmeyeyim diye yanımda birilerini beklettiler" dedi. Ceren Hindistan'in eski eşiyle ilgili iddiaları ardından Ümit Aslan'ın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Ceren Hindistan'in eski eşi Ümit Aslan kimdir?
Ümit Aslan 1983 yılında Van’da doğdu. Ailesi Van'da halı, kilim ve nakliye işleriyle uğraşıyordu. 16 yaşında ticaret hayatına başladı. 1999 yılında sonunda geldiği Antalya’da turizm yatırımlarına başlayan Ümit Aslan 2000 yılının başında Belek'te ilk halı mağazası açtı. Turizminin artan yükselişini gören Ümit Aslan Antalya/Kemer’de ilk tesiste spa işletmesini açtı. Kısa bir süre içinde bu sektörde hızla büyüdü ve 5 yıldızlı pek çok turistik tesiste spa işletmeciliğine devam etmekte. Turizm sektöründeki yatırımlarını genişleten Ümit Aslan, inşaat, otomotiv, tekstil, yatçılık ve otel işletmeciliği ile de sektörel büyümesini devam ettirdi.