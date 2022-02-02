Ceren Hindistan velayet davasını kazandı! 'Benim anneliğimi eleştiren...'

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İş insanı Ümit Aslan, altı yaşındaki kızı Arya'nın annesi oyuncu Ceren Hindistan’a velayet davası açmıştı. Kızının böbrek rahatsızlığı olduğunu ve uzun süre tedavi gördüğünü söyleyen baba Ümit Aslan, Hindistan’ın kızına bakamadığını iddia etmişti. Bugün gerçekleşen davada mahkeme, baba Ümit Aslan’ın velayetin değiştirilmesi ya da ortak velayet düzenlemesi talebini reddetti. Mahkeme, babanın belli günlerde çocuğuyla şahsi ilişki kurması için yatısız görmesine karar verdi.

Kararın ardından Ceren Hindistan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendisini eleştirenlere cevap veren Hindistan şu mesajı yayınladı:

'Ben her zaman kazanırım demiştim. Nerede şu fütursuzca, hadsizce anneliğimi eleştiren sözde magazin yorumcuları! Biri çıkıp da sağlık konusunda hekim gibi konuşuyordu. Diğeri davanın hakimi gibi konuşuyordu! Neredesiniz? Aldınız mı cevabınızı? Ben hiçbir zaman kaybetmem.

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O sizin dedikodu masalarınızda, magazin adı altında benim anneliğimi eleştirip ve çocuğumun adını o ağzınıza pelesenk edip, yargı dağıtıp konuştuğunuz takdirde bir daha sükûnetimi korumam. Benim anneliğimi eleştirecek kişi, kimliğinde anne adı Ceren Hindistan yazan o melektir. Sizin haddinize değil, dış kapının mandalları.”

ANNE - KIZ MÜCADELE EDİYORUZ

Ceren Hindistan, kızının kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla açılan dava hakkında konuşmuştu:

“2 senedir saçma sapan davalarla mücadele ediyoruz. Çocuğunun tedavisini bırakan anne olarak lanse edilmek hiç hoş değildi. Ama bunlar bizi yıldıramaz, anne-kız olarak yaşam savaşımıza devam ediyoruz.”