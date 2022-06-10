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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si evlilik yolunda ilk adımı attı

#Belemir Temizsoy#Demet Evgar#Tatil
Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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NİŞANLANDILAR

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile tanınan oyuncu Belemir Temizsoy, bir süredir birlikte olduğu Mert Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

Belemir Temizsoy, nişan fotoğraflarını "Dünyanın her türlü kötülüğünden uzak kalmış kalbin iyi ki benimle kesişti..." notuyla Instagram'da paylaştı.

Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

MAVİ'YE GÜNLER KALA

Kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile tatile çıktı. Bodrum'a giden ünlü oyuncu fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

O EHLİYET ALINACAK

Oyuncu İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler, önceki gün 1 milyon lira değerindeki üç tekerli motorları ile Nişantaşı’ndaydı.

Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

İpek Tanrıyar, motosikleti kullanabilmek için ehliyet kursuna yazıldığını söyledi: “Bu motoru kullanmak için kursta iki teker motor kullanmak zorunda kalıyorum. Daha ilk derste kaza yaptım, dizim parçalandı. Şu aleti kullanmak için başıma gelmeyen kalmadı. Ama iddialıyım; o motor ehliyetini alacağım!” (Sayit DURMAZ)

DENİZ YATAĞINDA GÜNEŞ BANYOSU

Bensu Soral-Hakan Baş çiftiyle birlikte tatil yapan futbolcu Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya da demir attıkları koyda deniz keyfi yaparken objektife
yansıdı.

Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

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Teknede romantik dakikalar yaşayan çift, daha sonra birlikte deniz yatağına uzanarak güneşlendi. (Kamil SÜMER)

MÜSLÜM BABA'YA SAYGIYLA

Arabesk müziğin ‘Baba’sı Müslüm Gürses, hafızalara kazınan şarkılarıyla Maximum Uniq Açıkhava’da anılıyor.

Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

 20 Temmuz’da gerçekleşecek “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” gecesinde Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş sahneye çıkacak. Köstendil’in sunuculuğunu da yapacağı projede sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.

İLK DİNLEYİŞTE AŞK

Merve Özbey’in yeni şarkısı “Kaptan” bugün DMC etiketiyle çıkıyor.

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Cennet Mahallesinin Ayşesi evlilik yolunda ilk adımı attı

Özbey’in “Benim için çok önemli bir şarkı. Daha ilk dinlediğimde âşık oldum” dediği “Kaptan”ın söz ve müziğine Murat Güneş imza attı. Düzenlemesini Emrah Karaduman’ın yaptığı şarkının klibi ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Kemerburgaz’da çekildi.

 

 

 

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#Belemir Temizsoy#Demet Evgar#Tatil

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