Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si evlilik yolunda ilk adımı attı

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NİŞANLANDILAR

Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile tanınan oyuncu Belemir Temizsoy, bir süredir birlikte olduğu Mert Can ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Çift, dün akşam aile arasında gerçekleşen törenle nişanlandı.

Belemir Temizsoy, nişan fotoğraflarını "Dünyanın her türlü kötülüğünden uzak kalmış kalbin iyi ki benimle kesişti..." notuyla Instagram'da paylaştı.

MAVİ'YE GÜNLER KALA

Kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile tatile çıktı. Bodrum'a giden ünlü oyuncu fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

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O EHLİYET ALINACAK

Oyuncu İpek Tanrıyar ve eşi Murat Evler, önceki gün 1 milyon lira değerindeki üç tekerli motorları ile Nişantaşı’ndaydı.

İpek Tanrıyar, motosikleti kullanabilmek için ehliyet kursuna yazıldığını söyledi: “Bu motoru kullanmak için kursta iki teker motor kullanmak zorunda kalıyorum. Daha ilk derste kaza yaptım, dizim parçalandı. Şu aleti kullanmak için başıma gelmeyen kalmadı. Ama iddialıyım; o motor ehliyetini alacağım!” (Sayit DURMAZ)

DENİZ YATAĞINDA GÜNEŞ BANYOSU

Bensu Soral-Hakan Baş çiftiyle birlikte tatil yapan futbolcu Semih Kaya ve eşi Yasemen Kaya da demir attıkları koyda deniz keyfi yaparken objektife

yansıdı.

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Teknede romantik dakikalar yaşayan çift, daha sonra birlikte deniz yatağına uzanarak güneşlendi. (Kamil SÜMER)

MÜSLÜM BABA'YA SAYGIYLA

Arabesk müziğin ‘Baba’sı Müslüm Gürses, hafızalara kazınan şarkılarıyla Maximum Uniq Açıkhava’da anılıyor.

20 Temmuz’da gerçekleşecek “Müslüm Gürses Şarkıları-Senfonik” gecesinde Ayta Sözeri, Erkan Kolçak Köstendil, Zeynep Avcı, Burak Sevinç ve Sitare Akbaş sahneye çıkacak. Köstendil’in sunuculuğunu da yapacağı projede sanatçılara Cengiz Baltepe yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edecek.

İLK DİNLEYİŞTE AŞK

Merve Özbey’in yeni şarkısı “Kaptan” bugün DMC etiketiyle çıkıyor.

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Özbey’in “Benim için çok önemli bir şarkı. Daha ilk dinlediğimde âşık oldum” dediği “Kaptan”ın söz ve müziğine Murat Güneş imza attı. Düzenlemesini Emrah Karaduman’ın yaptığı şarkının klibi ise Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Kemerburgaz’da çekildi.