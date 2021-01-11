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Haber Giriş: 11.01.2021 - 07:54 | Son Güncelleme:

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada

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Cennet Mahallesi'nin Aliş'i ve Ayşe'si yıllar sonra bir arada
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İlk bölümü 2004 yılında ekrana gelen “Cennet Mahallesi” dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut ve Ayşe’si Belemir Temizsoy yıllar sonra bir araya geldi.

Karabulut, yaptığı paylaşımın altına “O günleri biz hiç unutmadık, hep kalbimizde yaşıyor. Siz de bizi unutmayıp yanımızda olduğunuz için kalbim dolusu sevgilerimle” notunu yazdı.

Cennet Mahallesinin Alişi ve Ayşesi yıllar sonra bir arada

Batuhan’ın değişimi

Aşk-ı Memnu” dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle tanınan Batuhan Karacakaya, önceki gün ilk bölümü ekrana gelen “Survivor 2021”in Ünlüler kadrosunda yer aldı.

Cennet Mahallesinin Alişi ve Ayşesi yıllar sonra bir arada

Oyuncu, sosyal medyada adından en çok söz ettirenlerden biri oldu. 23 yaşındaki Karakaya’nın değişimi herkesi şaşırttı.
Cennet Mahallesinin Alişi ve Ayşesi yıllar sonra bir arada


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