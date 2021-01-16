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Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:13 | Son Güncelleme:

Cenk Küpeli, Demet Şener'in evinde!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Cenk Küpeli, Demet Şener'in evinde!
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Cenk Küpeli, Demet Şener’i boşanmadan önce birlikte oturdukları evde ziyaret etti. Genç işadamı, ayrıldığı eşinin Maltese Terrier cinsi köpeğini de geri getirdi.

YARDIMCIYI YOLLADI
Evliliklerini sürpriz bir kararla sonlandıran Cenk Küpeli ve Demet Şener, önceki gün bir aradaydı. Küpeli, 19 aylık evliliği sona erince eşyalarını toplayıp ayrıldığı İstinye’deki evde boşandığı eşini ziyaret etti. İşadamı, yanında Şener’in Maltese Terrier cinsi köpeğini de getirdi. Köpeği araçtan Demet Şener’in yardımcısı aldı.

Cenk Küpeli, Demet Şenerin evinde

HER ZAMAN GELEBİLİR
Demet Şener ziyaretin ardından Emirgan’da görüntülendi. Eski manken, ayrıldığı eşinin ziyaretiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:
“Her zaman gelebilir. Biz güzel ayrıldık. Gayet huzurlu bir ortamdaydık ama bir yerde tıkandık, sebebini de söyledik. Başka eklenecek bir şey
yok. Her zaman görüşmeye devam edeceğiz.” Şener, Cenk Küpeli’nin ailesiyle problem yaşadığı iddialarına da tepki gösterdi: “Neyse onu söyledik. Niye bunun altında başka şeyler aranıyor?”
Cenk Küpeli, Demet Şenerin evinde

Çocuklarıyla kalacak

Cenk Küpeli, boşanmanın ardından İstinye’deki evden ayrıldı. Demet Şener’in lüks villada çocuklarıyla kalmaya devam edeceği, evin kirasının 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Cenk Küpeli, Demet Şenerin evinde


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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