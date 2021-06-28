Cenk Eren'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı yorumu

Mısırlı Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatması çok konuşulmuştu.



BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM

Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.



BEN YAZINCA LİNÇ EDİLMİŞTİM

Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp " Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.





NELER OLMUŞTU?

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.

Ibiza tatiline çıkan Subaşı’nın yanında sevgilisinin olmaması ve evlilik teklifi aldığı tektaş yüzüğü takmaması Alsaloussi’yle ayrıldıkları iddialarını güçlendirdi. Şeyma Subaşı ise hakkında çıkan iddialara, 'Beni biraz bırakın. Bir şeye cevap vermek de konuşmak da zorunda değilim. İstersem eğer Instagram’dan kendim paylaşım yaparım ya da size söylerim.' sözleriyle cevap vermişti.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Şeyma Subaşı'ndan flaş bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğraflarını kaldıran Subaşı ayrılık iddialarını doğruladı.

Kızı Melisa'nın bir videosunu paylaşan Subaşı altına, 'Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor. O benim güçlü olma sebebim. Ve ben gerçek arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepiniz hayatımda olduğunuz için memnunum. Tıpkı Melisa'nın dediği gibi 'Aman Tanrım! Bu gerçek olamaz!' mesajını düştü.

En lezzetli yemek tarifleri burada