Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı! Evini harabeye dönüştürdüler

#Cenk Eren#Çağla Şıkel#Aleyna Tilki
Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından haberler...

Haberin Devamı

Evini harabeye dönüştürdüler

Cenk Eren, geçtiğimiz yıl İstanbul’daki evini Suudi Arabistanlılara bir yıl kontratla kiraya verdi. Şarkıcı, 6 ay önce de evini sattı. Eren önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği video ile neye uğradığını şaşırdı. Kiracılar, evin içini adeta harabeye çevirdi. Şarkıcı, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı: “Bir atasözü var, ‘Beş parmağın, beşi de bir olmaz’. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum.”

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

Aşk sessizliği

Çağla Şıkel önceki akşam Bebek Lucca çıkışı görüntülendi. Şıkel, işletmeci Deniz Şahin’le aşk yaşamaya başladığına dair soruları cevapsız bıraktı. Ünlü model, Şahin’in mekanda olmadığını söyleyip “Yanlış istihbarat” dedi. Şıkel, ardından hızlıca taksiye bindi. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

Takma kafana

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla konuşulan Aleyna Tilki, Instagram hesabına yeni bir karesini yükledi. Genç şarkıcının “Takma kafana” yazan eldiveni ve süt şişesiyle verdiği poza, dakikalar içinde beğeni yağdı...

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

İmaj değişti

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz ocak ayında avukat Ezgi Yavuz’la evlenen Toroğlu, saç-sakal şeklini değiştirdi ve küpe taktı. Toroğlu’nun yeni tarzına sosyal medyada “Evlilik gençleştirdi” yorumları yapıldı.

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

Gözyaşlarını tutamadı

Melek Mosso geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarının karşısına çıktı. Mosso, 2 bölümden oluşan konserde yaklaşık 3 saat şarkı söyledi. Sanatçı sahnede Aras, Veys Çolak ve Haluk Levent’le de düet yaptı. Şarkıcı, “Keklik Gibi”yi söylerken ise gözyaşlarını tutamadı. Mosso, seyircilerin arasında yer alan anne ve babasının kariyerinin başında bu şarkıyı söylemesi için kendisine ısrar ettiklerini belirtti.

Haberin Devamı

Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı Evini harabeye dönüştürdüler

Gözden Kaçmasın

Çağlar Ökten, Seda Sayana olan aşkını haykırdı
#SEDA SAYAN#ÇAĞLAR ÖKTEN
Çağlar Ökten, Seda Sayan'a olan aşkını haykırdıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cenk Eren#Çağla Şıkel#Aleyna Tilki

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler