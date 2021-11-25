Cengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu

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Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı. Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Mustafa Can o geceyi anlattı.



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Mustafa Can "Tolga Yüce isimli bir kişi beni doğum gününe çağırdı. Ben de gittim. 45 dakika sonra Cengiz Kurtoğlu 3 kişiyle geldi. Cengiz bey 'Ben sık sık Bulgaristan'a gidiyorum. Orada müzik yapıyoruz. Ben oradan vatandaşlık aldım' dedi. Konu Bulgaristan'a döndü, ben de Bulgaristan'daki Roman şarkıcıları sordum tanır mısınız diye. Oradan da konu Orhan Gencebay'a geldi. Ben de merakımdan Cengiz Kurtoğlu'na dedim ki 'Orhan Gencebay da romanlık var mı?' sormaz olaydım. Cengiz Kurtoğlu birkaç saniye sonra sinirli bir şekilde 'Hayır' dedi. Sonra bir anda Cengiz bey bana 'Kalk ulan masamdan' dedi. Herkes beni masadan neredeyse sürükleyerek uzaklaştırdı. Ben çıkışa giderken baktım 5-6 kişiyle geliyor. Ana avrat söve söve geliyor bir grup halinde. Yanımda Esra hanım vardı. Masadan kalkıp gelmişti. Esra hanım, bana vuracağını anladı, önüme geçti ama Cengiz Kurtoğlu bana bir yumruk savurdu. Ben kaçtım saldırıdan ama gözüme bir şey ilişti. Baktım birkaç kişi ellerimi tutuyor. Burnumda bir darbe hissettim. İkinci hamleyi yaptı. Bir darbe daha aldım. Oradan uzaklaştım, arabada aynada bir baktım kan akıyor. Karakola gittim hemen. Gündem olmak için bizi mi seçti ne yaptı anlamadım. Anlamadığım şey o bıçağı alıp gelirken 5-6 kişi ile geliyor kimse de tutmuyor onu. Cengiz Kurtoğlu çok sarhoştu zaten sarhoş gelmişti. Bakışları bile acayipti. Ben de herkes gibi severdim kendisini." dedi.