Cengiz Kurtoğlu'nun kavga ettiği Mustafa Can her şeyi anlattı

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Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, Sarıyer’de oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisine katıldı… Gecenin ilerleyen saatlerinde işletmeci Mustafa Can ve Cengiz Kurtoğlu arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Can'ı yaraladı. Bugün 2. Sayfa programına katılan Mustafa Can olaylı geceyi anlattı:

BİR ANDA SALDIRDI!

“Keşke yaşanmasaydı. Hala şoktayım. Böyle bir şey olabileceğini, böyle bir şeyle karşılaşacağımı hiç düşünmezdim. Konuyu şöyle özetliyeyim. Tolga Yüce ile bir ay önce tanıştık. Ara sıra telefonla görüşüyorduk, Pazar günü beni aradı. ‘Abi pazartesi benim doğum günüm. Sanat camiasından tanıdığım insanları davet edeceğim. Seni de aramız da görmek isterim’ dedi. Gelirken Mehmet diye bir arkadaşımız vardı ‘onu da getirirsen sevinirim’ dedi.

Mehmet, ‘Bence gitmeyelim. Onların alanları başka, bizim işimiz başka biz onlarla ne paylaşacağız’ dedi. Ben de Tolga Bey’i çok sıcak gördüm, ‘gitmezsem ayıp olur’ diye düşündüm.

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'DUA ETSİN SEVİM EMRE'YE'

Sekiz gibi söylenen mekana gittim. 7-8 kişilik bir grup vardı. Aralarından Erol Köse, Esra Sönmezler ve Tolga Yüce’yi tanıyordum. Tolga beni oradaki insanlarla tanıştırdı. Muhabbet ederken, bir saat sonra Cengiz Kurtoğlu üç dört kişi ile geldi. Erol Köse, Cengiz Kurtoğlu ve Yağız adında bir şarkıcı üçü bir arada oturdu. Konuşurken, Cengiz Bey konuyu Bulgaristan’dan açtı. Ben de Boşnak kökenliyim, o bölgeyi de iyi biliyorum. Hatta ‘Bulgaristan vatandaşlığını aldığını’ söyledi. Ben de ‘sizin orayla bir bağlantınız var mı’ diye sordum. ‘Orasını karıştırma’ dedi. Konu Orhan Gencebay’dan açıldı. ‘Dua etsin Sevim Emre hanıma onu derleyen toparlayan… O konuda çok şanlı’ dedi.

Ben Orhan Gencebay’ı çok severim, sayarım. Benim dükkanımda roman müzisyenler var. Onlar ‘Orhan Gencebay roman’ diye bir şey söylemişti. Benim de aklıma o geldi. Orada ‘Orhan Gencebay roman asıllı mı’ dedim. ‘Hayır’ diye bağırdı. Cengiz Kurtoğlu kafayı eğdi, triplere girdi. Oradakiler bana ‘abi kalk kalk’ dediler. Birden Cengiz Kurtoğlu yerinden küfrederek kalktı. Bağırmaya başladı. Beni oradan aldılar itekleye itekleye çıkardılar, ‘bu kafayı buldu’ dediler.

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BIÇAKLA SALDIRDI

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Restoranla çıkış kapısı arasında 100 metre var. Tolga Yüce beni teselli etmeye çalışırken beş altı kişi yukarıdan geldi. Kimse de tutmadı Cengiz Kurtoğlu’nu sadece Esra Sönmezer tuttu. Benim önüme atıldı, araya girdi. Sonra bana bir yumruk salladı, gözümün önünde bir şey parladı. Kendimi geri çektim, bir daha sallayınca yanağıma geldi. Kendimi geri çekmesem daha derin bir yara açabilirdi. Düşmanca, katilce bir saldırıda bulundu. Beklemiyordum ondan böyle bir şey… Sonra karakola ve hastaneye gittim. Durum bundan ibarettir.”

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CENGİZ KURTOĞLU: SANATÇILARA KÜFRETTİ

Cengiz Kurtoğlu poliste verdiği ilk ifadesinde, Mustafa Can’ın Orhan Gencebay ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söyledi.



YÜZÜ TIRNAKLA ÇİZİLMİŞTİR



Cengiz Kurtoğlu, Can’ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını tırnağıyla çizilmiş olabileceğini ileri sürdü..

CENGİZ KURTOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan sosyal medya hesabından açıklama yapan Cengiz Kurtoğlu, "Öncelikle böyle bir haberle sizlerin karşısına çıkmak istemezdim. Bir konuya açıklık getirmem gerekiyor. Ben de herkes gibi kendine ait değer yargıları olan bir insanım. Eş aile, dost gibi konularda ise oldukça hassasım. Sevdiklerime karşı söylenen haksız bir söylemi asla kabul edemem. Böyle tartışmanın ’Bıçaklı Saldırı’ olarak lanse edilmesinden dolayı oldukça üzgünüm. Bu konuyla alakalı hukuki süreci avukatım başlatıp takip edecek. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına da olaya ait görüntülerin orijinal ve montajsız halini sizlerle paylaşıyorum. Olay artık kamuoyunun takdirindedir" ifadelerine yer verdi.